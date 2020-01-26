«رُوّاد» تحتفي بالمشاريع الفائزة بدورة «نجوم الأعمال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» عن المشاريع الطلابية الفائزة في الدورة السادسة من مبادرتها المجتمعية السنوية «نجوم الأعمال»، والتي أقيمت في مركز «زيرو 6» بالشارقة وفي كورنيش خورفكان في الفترة من 26 ديسمبر 2019 إلى 4 يناير 2020، وبمشاركة 132 طالباً وطالبة توزعوا على 49 مجموعة عرضت مشاريعها خلال الفعالية.

جاء ذلك خلال حفل اختتام المبادرة الذي أقيم في كل من قصر الثقافة بالشارقة ومركز إكسبو خورفكان، بحضور حمد علي المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، وخليل المنصوري، عضو مجلس إدارة «رُوّاد» ومدير مركز إكسبو خورفكان، وممثلي الجهات الداعمة والمتعاونة، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات المشاركين في المبادرة، وأولياء الأمور، وأعضاء من الهيئات التدريسية في المدارس والجامعات.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى في مدينة الشارقة مشروع «MA Perfumes» بإدارة الطلاب عبدالعزيز آل علي وعبدالله غانم ومحمد البح، ومشروع«Kids Zoo» الذي قدمه الطلبة حمدان الحمادي وغلا النمر ونورة أحمد وشما مبارك، إضافة إلى مشروع «The Magical Lab» وقدمته الطالبتان نور حمد ومريم العويس.

أما عن المنطقة الشرقية والتي شهدت تنظيم المبادرة فيها لأول مرة، ففاز مشروع «Cub»، حيث شاركت فيه كل من الطالبات غدير أحمد وإيمان إسماعيل وأسماء إسماعيل وعبير عبدالرحمن.

وخلال كلمته في الحفل، وجه حمد علي المحمود التهنئة إلى المشاريع الفائزة تقديراً لتميّزها وتفوقها، كما قدم شكره إلى باقي المشاريع المشاركة مثمناً حرص الطلبة وتنافسهم الخلاّق والإيجابي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية صغيرة.

واعتبر المحمود أن المبادرة تشكّل محطة من محطات مسيرة الطلبة نحو الريادة والنجاح في بيئة الأعمال مستقبلاً، وتمثل استعداداً مبكراً للانطلاق في عالم العمل الحر، لافتاً إلى أن «مسيرة النجاح في مجال الأعمال رحلة لا تتوقف ومتعة لا حد لها، ولكن أفضل الرحلات والتجارب هي التي تبدأ مبكراً بل وأحياناً منذ الصغر لأن الشاب يقوم باستثمار ما لديه من رغبة وطموح وفضول للدخول في عالم العمل التجاري الحر.. عالم ريادة الأعمال، ومع مرور الوقت يثبت نفسه وكفاءته كرائد من رواد الأعمال المميّزين».