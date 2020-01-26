الاقتصاد

بريطانيا تلوح برسوم عالية للضغط في محادثات التجارة مع بروكسل وواشنطن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة تايمز، أمس السبت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.
وأضافت الصحيفة، أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية «كوسيلة ضغط» في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع‭‭ ‬‬هذا الأسبوع قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المئة على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10 في المئة على السيارات الألمانية.
وقال التقرير إن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، على ضرورة طرح التعريفات للتشاور.
وأضاف أن الوزراء اتفقوا أيضاً على أن إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وقالت الصحيفة إن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات والذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية.
وأضافت نقلاً عن مسؤولين في بروكسل أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من فبراير/شباط.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.
وستنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني. (رويترز)

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