شكرا لقرائتكم خبر عن تلاعب.. تزييف.. ابتزاز.. كـذب وسـائل «عمـلاق التكـنولوجـيا» لزيـادة الإيـرادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاء في تحقيق «وول ستريت جورنال» أن «جوجل» أجرت أكثر من 3200 تغيير على خوارزمياتها في عام 2018، صعوداً من 2400 تغيير في عام 2017، ونحو 500 في عام 2010. وقالت «جوجل» إن 15% من طلبات البحث اليوم تتعلق بكلمات، أو تعابير لم تتعرض الشركة للبحث عنها من قبل، ما يفرض المزيد من المتطلبات على المهندسين للتأكد من أن الخوارزميات تقدم نتائج مفيدة.إلا أن المتحدثة باسم «جوجل» لارا ليفين، اعترضت على استنتاجات «وول ستريت جورنال» قائلة، «إننا نفعل اليوم ما فعلناه طوال الوقت، ونوفر نتائج دقيقة من أكثر المصادر المتاحة موثوقية، وتمتاز نتائج بحثنا بالشفافية في توجيهاتها التي يعمل مقيموها بموجبها وفي تصميم الخوارزميات المناسبة لإنجاز مهماتهم».في إطار تحقيقها، أجرت الصحيفة اختبارات شملت نتائج بحث «جوجل» على مدار أسابيع عدة، في صيف 2019، وقارنتها بنتائج اختبارات أجرتها على نتائج محركي بحث منافسين، هما «بينج» من شركة «مايكروسوفت» و«داك داك جو»، وهي شركة تحرص على الخصوصية وتستقي نتائج البحث التي توفرها من مصادر متعددة، منها محرك بحث «ياهو»، ومحرك شركة «فيريزون كوميونيكشنز»، وأظهرت الاختبارات تبايناً واسعا في كيفية تعامل «جوجل» مع طلبات البحث بخاصية «الإكمال التلقائي» وبعض ما تسميه «جوجل» نتائج «البحث العضوية»، وهي قائمة مواقع الويب التي تقول «جوجل» إنها مصنفة خوارزمياً حسب صلتها بعبارة البحث التي يكتبها المستخدم.وأظهر التحقيق أنه رغم مقترحات الإكمال التلقائي التي تقول «جوجل» إنها تستمد نتائج البحث من قاعدة بيانات الشركة الضخمة ومن موقع طالب البحث وقائمة تفضيلاته، فإن خدمة «جوجل» لا ترقى في بعض الحالات إلى مستويات دقة وجودة نتائج المحركين الآخرين.فعند البحث عن «جو بايدن»، أو «دونالد ترامب»، أضافت خاصية الإكمال التلقائي في «جوجل» كلمات بذيئة أحياناً لم تعرضها محركات البحث الأخرى. والشيء نفسه ظهر في عمليات بحث أخرى طلبتها الصحيفة، مثل مصطلحات «الإجهاض»، و«الهجرة». وقال جابرييل وينبيرج الرئيس التنفيذي لشركة محرك بحث «داك داك جو» أنهم قد حذفوا عمداً بعض المفردات من خاصية البحث بالإكمال التلقائي تجنباً للحرج.وتعتبر الخوارزميات وصفات مثالية مشفرة، تعطي تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية قيام أجهزة الكمبيوتر بحل بعض المشكلات. فهي لا تقود الإنترنت فحسب، بل التطبيقات التي تملأ الهواتف والأجهزة اللوحية.وتحدد الخوارزميات أيّاً من الأصدقاء يظهر في موجز أخبار مستخدم موقع «فيسبوك» مثلاً، وأيّاً من مشاركات «تويتر» أقرب للإهمال، وكم يجب أن تكلف رحلة سيارة «اوبر» خلال ساعة الذروة مقابل ما تستغرقه عند منتصف الليل. وتستخدم البنوك الخوارزميات لفحص طلبات القروض والشركات للبحث عن أفضل المتقدمين للوظائف، وتستخدمها شركات التأمين لتحديد متوسط العمر المتوقع للشخص. ولم تخضع قوة تلك الخوارزميات للمساءلة في البداية. وفي «جوجل» على وجه الخصوص، صنفت الخوارزميات المبتكرة محتوى الويب بطريقة كانت رائدة ومربحة للغاية، حيث تهدف الشركة إلى استغلال شبكة الإنترنت بالاعتماد على فرضية تقول إن الشفرة وحدها يمكنها أن تفعل العمل الأصعب، أي كيفية ترتيب المعلومات.لكن القوى الشريرة النافذة تحاول التلاعب بنتائج البحث من دون انقطاع، وتحاول الشركات ممارسة اللعبة نفسها، حتى باتت عمليات التضليل سمة عامة عبر منصات التقنية.



تنظيم المحتوى



وجدت «جوجل» نفسها تواجه الضغوط نفسها التي تمارس على شركة «فيسبوك» التي تصر منذ فترة طويلة على أنها تعزز الترابط بين الأشخاص فقط، ولكنها اضطرت إلى تنظيم المحتوى على منصاتها ومراقبته بدقة.

وأظهر تحقيق داخلي أجري في «جوجل» في عام 2016 أن ما بين 10 و25% من نتائج طلبات البحث كانت تعرض معلومات مضللة من نوع ما، وفقاً لأحد المسؤولين التنفيذيين في «جوجل». وقد يبدو ذلك رقماً بسيطاً باحتساب النسبة المئوية، ولكن نظراً لحجم عمليات البحث الضخمة من «جوجل» فهذا يمثل نحو ملياري عملية بحث سنوياً.

وفي المقابل، واجهت شركة «فيسبوك» مساءلة من الكونجرس بسبب المعلومات المضللة من مصادر روسية شاهدها 126 مليون مستخدم.

وقالت ليفين إن الرقم لا يشمل المعلومات الخاطئة فقط، ولكن أيضاً مجموعة واسعة من المحتويات الأخرى المصنفة بأنها أقل جودة. ولكن ليفين عارضت تقديرات صحيفة «وول ستريت جورنال» الخاصة بعدد عمليات البحث التي تأثرت بتلك المعلومات.



تحول في ثقافة الشركة



تزامنت العديد من التغييرات داخل «جوجل» مع تطورها التدريجي من شركة ذات ثقافة هندسية أكاديمية، إلى وحش إعلاني حولها إلى واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم، فقد بلغت إيرادات الإعلانات - التي تتضمن إعلانات على البحث، وكذلك على منتجات أخرى مثل خدمة الخرائط و«يوتيوب»- 116.3 مليار دولار العام 2018.

وحسبما أكدت مصادر مطلعة، حصل بعض كبار المعلنين على مشورة مباشرة من «جوجل» حول كيفية تحسين نتائج البحث العضوية الخاصة بهم، وهي ميزة غير متوفرة للشركات التي ليس لها اتصالات مباشرة مع «جوجل»، وفي بعض الحالات، شملت المساعدة إرسال مهندسي البحث لشرح المشكلة.



تحديثات خوارزمية



قال جيريمي كورنفيلدت، الرئيس التنفيذي لشركة «أي بروسبكت» للخدمات الإعلانية: «إذا كان لديهم تحديثات خوارزمية، فقد تتواصل فرقنا معهم عبر الهاتف ويعالجونها معاً»، يذكر أن «أي بروسبكت» هي واحدة من أكبر عملاء إعلانات «جوجل»، واشتكى كورنفيلدت من أن شركته لا تحصل على معلومات خاصة لا تشاركها «جوجل» علناً.



فكرة واهمة



قال أحد المديرين التنفيذيين السابقين في شركة مدرجة في مؤشر «فورتشين 500»، وتلقت مثل هذه الإرشادات: إن «جوجل» كثيراً ما تقوم بتعديل آليات استعراض صفحات الشبكة، وتصنيف الصفحات للتعامل مع مواقع كبيرة محددة. وتحدث «جوجل» فهارسها الخاصة ببعض المواقع مثل موقع «فيسبوك» و«أمازون»، وهي خطوة تعزز إظهار النتائج المتعلقة بتلك المواقع بنسب أعلى بكثير من إظهار نتائج غيرها. وأضاف: «إن الفكرة الشائعة بأن خوارزميات (جوجل) تمشط الشبكة، وتأتي بأفضل النتائج هي فكرة واهمة، ف (جوجل) لديها عادة التمييز في البحث بين حالات خاصة وأخرى عامة، منذ زمن بعيد».

وقالت ليفين، المتحدثة باسم «جوجل»: إن مهمة فريق البحث تتمثل في عدم تقديم إرشادات متخصصة لأصحاب المواقع الإلكترونية. كما أن الفهرسة الأسرع للموقع ليست ضماناً ليحتل مرتبة أعلى على قائمة النتائج. وأضافت: «نحن نعطي الأولوية للقضايا حسب درجة تأثيرها، وليس حسب العلاقات التجارية».



ابتزاز تقني



اعتمد موقع «إي باي» على خدمات «جوجل» في حركة المرور الخاصة بنسبة الثلث من زواره عبر الإنترنت منذ فترة طويلة، وفي عام 2014، تراجعت حركة المرور بشكل مفاجئ من دون سبب واضح، وهو ما تسبب في تراجع أرباحها 200 مليون دولار لذلك العام، وأخبرت «جوجل» الشركة بأنها اتخذت قراراً بتخفيض تصنيف عدد كبير من صفحاتها التي كانت مصدراً رئيسياً لحركة المرور.

وبلغت الأزمة حد تفكير التنفيذيين في «إي باي» خفض إنفاقهم الإعلاني الفصلي على منصات «جوجل» بنحو 30 مليون دولار احتجاجاً على التغييرات، لكنهم قرروا في نهاية المطاف تصعيد الضغط على «جوجل»، بحيث يتصل الموظفون والمديرون التنفيذيون مع مهندسي البحث في «جوجل» باستمرار، ويلتقون بهم، حسب مصادر مطلعة، وكانت «إي باي» قد تعرضت لحالة مماثلة قبل عدة سنوات، وحشدت «إي باي» قوتها في الضغط لإقناع «جوجل» بتقديم المشورة بشأن كيفية حل المشكلة، ولجأت «إي باي» إلى الاعتماد على موظف سابق في «جوجل» تم توظيفه لديها للتواصل مع معارفه في «جوجل» بشكل مستمر.

وهذه المرة، وافقت «جوجل» في النهاية على تحسين تصنيف عدد من الصفحات التي خفضت تصنيفها، بينما أكملت «إي باي» عملية مراجعة أوسع لموقعها الإلكتروني، بحيث تكون الصفحات «أكثر فائدة». وأفاد مصدر في «إي باي» بأن المراجعة كانت شاقة ومكلفة. وتعرض موقع «إي باي» مرة أخرى لخفض تصنيف صفحاته، ولم يتلقَّ مساعدة من «جوجل». وقال ناطق باسم «إي باي»: «لقد تعرضت صفحاتنا لعدد من عمليات خفض التصنيف على مدى عدة سنوات، ومثل هذه العمليات تتسبب بأضرار كبيرة على تلك الشركات الصغيرة التي ندعمها». ولم تتعرض الشركات العاملة خارج مظلة «إي باي» لما تعرضت له صفحات الأخيرة من خفض تصنيف.

ويتذكر دان باكستر اللحظة التي وقع فيها موقع شركته الشبكي«ديل كاتشر» في فخ تغيير خوارزميات «جوجل». كان الوقت عند الساعة 6 مساءً في يوم الأحد 18 فبراير، حيث تلقى باكستر، الذي أسس موقع ويلمنجتون قبل 20 عاماً، مكالمة من أحد موظفيه الاثني عشر في صباح اليوم التالي يقول فيها: هل انتبهت إلى ما تعرض له الموقع، أمس، لقد انخفض عدد الزوار فجأة بنسبة 93% من دون سبب واضح. فقد تراجع عدد الزوار من 31 ألف زائر يوم السبت إلى 2400 زائر يوم الأحد.

وقال باكستر: إنه لا يعرف بمن يتصل في شركة «جوجل»، لذا فقد عين مستشاراً لمساعدته في تحديد ما قد يحدث. اتصل الخبير مباشرة بجهة اتصال على «جوجل»، ولكنه لم يتلقَّ رداً أبداً. وحاول إيصال الشكوى عن طريق «تويتر» لكن المسؤول عن المرور في «جوجل» تجاهل التغريدة، وحتى هذه اللحظة لم يعرف باكستر سبب هبوط عدد الزوار المفاجئ. وقال: «إنك تواجه حالة عبث في ظلام دامس، وهذا هو الجزء المرعب في العملية».

وقد رفضت لارا ليفين التعليق على قصة باكستر.

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خدمة الأخبار مدفوعة الأجر



«وول ستريت جورنال» صحيفة مملوكة لشركة «نيوز كورب»، وقد اشتكت علناً من محاولات «جوجل» تجاهل مواقع الأخبار التي تتقاضى رسوم اشتراكات. وقد اضطرت «جوجل» لتغيير سياستها تلك بعد الضغوط التي مارستها «نيوز كورب» وناشرون آخرون تضررت مصالحهم. وفي الآونة الأخيرة، دعت «نيوز كورب» إلى تشكيل مجلس«مراجعة الخوارزميات» للإشراف على «جوجل» و«فيسبوك» وعمالقة التكنولوجيا الآخرين. وترتبط الشركة باتفاقيات عرض الأخبار مع كل من «فيسبوك»، بينما ترتبط مؤسسة «داو جونز أند كو» مع شركة «آبل» باتفاقية مماثلة.

ورفضت كل من ليفين و«نيوز كورب» التعليق على القصة.

وبذلت «جوجل» خلال الأشهر الأخيرة من 2019 جهوداً إضافية لتوضيح كيفية عمل خدماتها من خلال تحديث المعلومات العامة على موقعها. ونشرت في نهاية شهر أكتوبر/‏ تشرين الأول 2019، مقطع فيديو جديداً بعنوان «كيف يعمل محرك بحث (جوجل)؟».

وقال جوناثان زيترين أستاذ الحقوق بجامعة هارفارد ومدير الكلية بمركز بيركمان كلاين للإنترنت والمجتمع: إن فيديو «جوجل» لم يحدد كيفية ولا مدى تدخلها في نتائج البحث، ويبدو أن حجة الشركة بأنها لا يمكن أن تكشف عن هذه التفاصيل، لأنها تعالج مشاكل البريد المزعج «تبدو واهية».

وأضاف: «ربما كانت هذه الحجة منطقية قبل 10 أو 15 عاماً، ولكن ليس الآن»، هذا ما نسميه في علم الاجتماع «أمان الغموض»، في إشارة إلى فكرة هندسية باتت بالية ومفادها أن أمن أنظمة الكمبيوتر في التكتم على كل ما يتعلق بكيفية عملها.

وقالت ليفين: «لقد ثبت أن الشفافية المطلقة تاريخياً منحت الجهات المخربة ومالكي المواقع الشبكية درجة أكبر من التمكين الشبكي حتى انعكس ذلك سلباً على مصالح مستخدمينا من خلال التلاعب بقواعد عمل المواقع».

وقال جون باورز، باحث مشارك في مركز بيركمان كلاين: «إن إعادة بناء مثل هذه الخدمات يتطلب اتخاذ عشرات الآلاف من القرارات الإنسانية المعقدة، وهذا ليس ما يطالب به الناس».



تزايد قلق الشركات والمشرعين والمعلنين بشأن النزاهة والمنافسة



اتبعت منصات التقنية الأخرى مقاربات أكثر تشدداً، حيث نفذت عمليات إزالة المحتوى يدوياً، ووضعت قواعد خاصة بالكشف عن المعلومات الخاطئة، وقالت «جوجل»، من جانبها، إن دورها هو «فهرسة» المحتوى، وليس استضافة المحتوى كما هو الحال في «فيسبوك»، وهذا يعني أنه ليس مطلوباً منها القيام بدور أكثر حزماً، وبالتزامن مع إطلاق «جوجل» حملة معالجة مشكلات مثل المعلومات الخاطئة، كثرت شكواها من ارتفاع منسوب تدخل العنصر البشري في عمليات البحث حتى صار التدخل روتينياً جداً، وتشابك مع كثير من الأحكام الأخلاقية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية المعقدة. وقد تبدو التغييرات التي تجرى على نتائج البحث منطقية، لكن «جوجل» لم تكشف الكثير حول حالات اعتبار التغيير ضرورياً، أو ملزماً، وما هي أسباب التغيير.

وتزايد قلق الشركات والمشرعين والمعلنين بشأن النزاهة والمنافسة في الأسواق التي تعد فيها «جوجل» جهة رائدة، ونتيجة لذلك تخضع عملياتها لتدقيق شديد.

وافتتحت وزارة العدل الأمريكية في العام 2019 تحقيقاً لمكافحة الاحتكار، يُتوقع أن تخضع فيه سياسات وممارسات بحث «جوجل» لمزيد من التركيز، وتم استدعاء المسؤولين التنفيذيين في «جوجل» مرتين للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس في العام 2018 بسبب المخاوف من التحيز السياسي، وفي الاتحاد الأوروبي، تم تغريم «جوجل» أكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الثلاث 2016 - 2018 بسبب الممارسات المعرقلة للمنافسة، بما في ذلك استخدام محرك البحث الخاص بها لدعم منتجاتها.

ورداً على ذلك، قالت «جوجل» إنها تواجه منافسة شديدة في قطاع التقنية سريع التغير، وإن سلوكها يهدف إلى المساعدة في توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وليس إلحاق الضرر بمنافسيها. وتستأنف الشركة حالياً القرارات الصادرة ضدها في الاتحاد الأوروبي، وتستمر في نفي مزاعم التحيز السياسي.

نادراً ما تكشف شركة «جوجل» عن معلومات مفصلة حول التغييرات الخوارزمية، وقد أدت تحركاتها إلى إزعاج الشركات الكبرى ومجموعات الضغط، التي شعرت بأن أعمالها في مهب نزوات عملاق التقنية. وفي حالة من حالات التغيير التي تنافس عليها مهندسو الشركة بقوة، اختار المهندسون، حسب مصادر مطلعة، تجيير نتائج البحث لمصلحة الشركات البارزة على حساب الشركات الأقل أهمية، متكئين في ذلك على الحجة القائلة: إن العملاء يفضلون الحصول على مشترياتهم من العلامات التجارية الأبرز، ومنافذ البيع الأكبر، وجاءت أهم آثار التغيير في ترويج منتجات «أمازون»، حتى في حال لم تكن تلك المنتجات متاحة على الدوام أو أوقف المنتجون إنتاجها.

برزت المشكلة مراراً وتكراراً وعلى مر السنين في اجتماعات ناقش فيها مديرو البحث في «جوجل» تغيير الخوارزميات، وفي كل مرة، كانوا يختارون فيها تثبيت التغيير وعدم التراجع عنه، وقال مهندسو «جوجل»: إنه من المعترف به على نطاق واسع داخل الشركة أن البحث عبارة عن لعبة محصلتها صفر، فالتغيير الذي يساعد على تلميع منتج معين، يؤدي بالضرورة إلى تغييب منتج آخر، في متوالية من المؤثرات المستمرة على مصالح الشركات المعلنة.

ولكن لارا ليفين، الناطقة باسم «جوجل»، أكدت أن الخطوط العريضة لآليات البحث في «جوجل» غير خاضعة للتوجيهات، وأن مواقع الشركات الكبيرة تحظى بكثافة مرور شبكي أكبر بطبيعة الحال، كما دافعت عن موقف «جوجل» في ما يخص ظهور منتجات متوقفة عن الإنتاج في أعلى قوائم نتائج البحث.



10.000 شخص يقيمون نتائج البحث من منازلهم



يتم اتخاذ القرارات في «جوجل» من قبل المهندسين الأكثر إنجازاً والأعلى أجراً في العالم، وتتمثل مهمتهم في تمرير طلبات البحث على ملايين الأسطر من التعليمات البرمجية المعقدة، كما أن هناك جيشاً يضم أكثر من 10 آلاف عامل متعاقد، يعملون من المنزل ويتقاضون رواتبهم بالساعة لتقييم نتائج البحث. وطبقاً لمصادر مارست عمليات التقييم يمكن أن يكون الترتيب الذي يقدمه المقاولون، والذين يعملون استناداً إلى دليل «جوجل» الذي يتكون من مئات الصفحات، غير مباشر، حيث يتم نقل موقع إلى مرتبة أعلى أو أدنى على قائمة النتائج.

ويجري تقييم استجاباتهم الجماعية من قِبل المديرين التنفيذيين في «جوجل»، وبالتالي استخدامها لتعديل خوارزميات البحث. أحد هؤلاء المقيِّمين المتعاقدين كان زاك لانجلي، مدير الخدمات اللوجستية في شركة سياحية في نيو أورليانز.

حصل لانجلي على عقد لمدة عام في ربيع عام 2016 لتقييم نتائج بحث «جوجل» من خلال شركة توظيف اسمها «ليون بريدج تيكنولوجيز»، وهي واحدة من العديد من الشركات التي تستخدمها «جوجل» وغيرها من المنصات التقنية في توظيف المتعاقدين.

ويقول لانجلي: إنه خلال فترة عمله كمتعاقد، لم يكن له أي اتصال مع أي شخص في «جوجل»، ولم يتم إطلاعه على النتائج التي تستخدمها، وهكذا حال المقيمين الآخرين في «جوجل»، فقد وقع معهم اتفاقية عدم الإفصاح، وعمل بأجر يعادل 13 دولاراً للساعة بواقع 20 ساعة أسبوعياً.

في بعض الأحيان، كان لانجلي يعمل في غرفة النوم الخاصة به، وقد حصل على مئات من نتائج البحث الحقيقية، وطُلب منه استخدام حكمته لتقييمها، وفقاً للجودة والسمعة والفائدة، من بين عوامل أخرى.

وأعرب لانجلي عن سخطه على بعض جوانب العمل التي كانت تتناقض مع قناعاته خاصة عندما طلب منه إعادة ترتيب نتائج البحث الخاصة بكلمة «انتحار»، بحيث يظهر موقع المؤسسة الوطنية لمكافحة حالات الانتحار في رأس القائمة، وهو الأمر الذي تم تعميمه على كافة المقيمين عن طريق شركة التوظيف «ليون بريدج»، وهي أول مرة يدرك فيها لانجلي أنه يعمل ضمن مجموعة.

ويعتقد لانجلي أن «جوجل» طلبت منه تغيير نتائج البحث، بحيث يكون لديها مبررات كافية عند تغيير خوارزميات البحث، وقد ازداد تدخل التنفيذيين في «جوجل» في عمليات إملاء نتائج البحث عام 2016 مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.

لكن ليفين، المتحدثة باسم «جوجل»، قالت: إن الشركة طورت منذ فترة طويلة نهجها في جمع التعليقات من المقيمين على هذه الأنواع من الاستفسارات، ما يساعدها في تطوير حلول وميزات بحث موحدة.



فيديو مسرب لاجتماع ضم ساندار بيشاي



في خريف عام 2018، نشر موقع الأخبار المحافظ «بريتبارت نيوزنتويرك» مقطع فيديو مسرباً لاجتماع مديرين تنفيذيين في «جوجل»، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للشركة ساندار بيشاي، أثار حنق موظفيها الذين كلفوا بمهمة متابعة حملة ترامب الانتخابية على مدى سنتين، ولاحظ مجموعة من موظفي «جوجل» أن الفيديو كان يظهر في الصفحة 12 من نتائج البحث، كيف بحث التنفيذيون عن فيديو ترامب المسرب، وكأن الشركة مسؤولة عن تسريبه، وقدم الموظفون شكاوى عبر منصة قواعد التراسل الداخلي، ثم ما لبث الفيديو أن ظهر في أعلى قوائم نتائج البحث بعد أن كان ضائعاً.

وعلقت ليفين على الحادثة بقولها: «عندما نتلقى تقارير عن منتجنا لا نتصرف كما قد يتوقع البعض، بل نجري تحرياتنا لنرى ما إذا كانت هناك رؤية مفيدة يمكن أن تسهم في تغيير الخوارزميات مستقبلاً».



أولى المشكلات الساخنة ظهرت عام 2015



في «جوجل»، يستخدم الموظفون بشكل روتيني قواعد الرسائل الداخلية للشركة، إضافة إلى نموذج تقييم يعرف باسم «جو باد» لإعداد التقارير الخاصة بتعديل الخوارزميات.

ووفقاً لمصادر مطلعة ظهرت واحدة من أولى المشكلات الساخنة على السطح عام 2015، عندما اشتكى بعض الموظفين من أن البحث عن «كيف تسبب اللقاحات مرض التوحد» يقدم معلومات مضللة عبر مواقع تعارض اللقاحات، ودافع موظف واحد على الأقل عن النتيجة، حيث كتب: يجب على «جوجل» السماح للخوارزميات بتحديد ما يظهر.