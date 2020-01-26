لماذا تفشل الشركات الناشئة؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (56)

1 إطلاق المشروع بمفردك أو مع مجموعة:

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تأسيس شركة ناشئة بمفردك أو مع عدد من الشركاء، يعتمد على العديد من العوامل مثل طبيعة العمل، وحجم الشركة ومقدار الاستثمار المطلوب أو الموارد أو البنى التحتية المطلوبة، إضافة إلى العديد من الأمور الأخرى. وإذا كنت تريد تأسيس شركة قائمة على رجل واحد، ابدأ شركتك من نقطة الصفر باستثمار صغير.

إن العديد من الشركات الناشئة تفشل لأنها تقوم باستمارات ضخمة بموارد محدودة، إما عن طريق القروض من البنوك أو أموال المستثمرين، لكن هذه الشركات تتجاهل عوامل أخرى مهمة في النجاح مثل التنبؤ بالسوق، وعوامل الخطر والتغييرات الموسمية، وتغير اللوائح القانونية أو التغير المفاجئ في التوجهات الاستثمارية العالمية. وعندما لا تكون الشركات قادرة على مواجهة هذه التغييرات المفاجئة، يمكن أن تتوقف جهودها وقد تواجه الإفلاس أو حتى الإغلاق.

2 ضعف التركيز والبحث

لنقل إنك أطلقت شركتك الجديدة ولكنك لا تعرف ما تريد وليست لديك أي فكرة عما تريد تحقيقه، والمكان الذي تريد الوصول إليه. لا يمكن أن يكون أي عمل ناجحاً من دون وجود خطة أو فكرة؛ لذلك قبل البدء في أي عمل، عليك أن تقوم بأبحاثك الخاصة. اجر بحثاً عن كل جانب من جوانب العمل الذي تريد القيام به. ادرس السوق جيداً وخذ النصيحة من الأشخاص الذين يعملون في نفس مجالك، وأعد خطة كاملة لرؤيتك ورسالتك وأهدافك، وتطرق إلى المخاطر المتوقعة. لا تفقد تركيزك مطلقاً، وكن مرناً مع التغيرات في القطاع والسوق والظروف السائدة.