شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجـل».. نتائج البحث على مقاس الأقوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور



بين الحاجة للبحث ونزوات الترفيه والتقليد الأعمى الذي تفرضه العلاقات الاجتماعية وأحاديث المعارف والأصدقاء، تحول محرك بحث «جوجل» من لعبة مفيدة ومسلية سحرت ألباب متصفحي الإنترنت قبل ما يزيد على عقد من الزمان، إلى وحش تقني ابتلع بيانات العالم، وأخضعها لكيمياء الهضم التي تناسب أحشاءه، ثم بدأ يجترها إما بما يحقق ديمومته وتضخم القيمة السوقية للشركة التي تديره، وإما حسبما تقتضيه مصالح طالبي البحث، وهم ليسوا سواء. في كل دقيقة، يستقبل محرك البحث «جوجل» 3.8 مليون طلب بحث، وتحفز خوارزمياته على نشر النتائج المطلوبة منه في مجالات لم تعد تستثني أمراً من أمور حياتنا، بدءاً من أسعار الفنادق، مروراً بعلاجات سرطان الثدي، أو آخر الأخبار عن الرئيس ترامب، والقائمة لا تنتهي.

هذه الخدمة التي بدأت على شكل هواية باتت اليوم المخزن العملاق الذي يستوعب معظم رموز الحواسيب العاملة في مختلف مكونات الاقتصاد العالمي، حيث تتحكم في مسارات وصول العالم إلى المعلومات المتاحة على الإنترنت، وتعتبر المنطلق الأهم لتدفق مليارات الدولارات في حركة التجارة العالمية.

قبل عشرين عاما،ً بدأ مؤسسو «جوجل» ببناء صرح رقمي يفترض أن خوارزميات البحث الخاصة به مهمتها تحسين آليات عملية تمشيط الشبكة للحصول على معلومات مفيدة لمن يبحث عنها من البشر.

ويقول المسؤولون التنفيذيون في «جوجل» مراراً وتكراراً - في اجتماعات خاصة مع مجموعات خارجية وفي شهاداتهم أمام الكونجرس - إن تلك الخوارزميات موضوعية، وغير منحازة، وتؤدي مهمتها ذاتياً من دون تدخل العنصر البشري، ومن دون اعتبار لمصلحة العمل في شركة «جوجل». وفي مدونة «جوجل» هناك نص يقول «لا دخل للعناصر البشرية في تنسيق وجمع النتائج، أو ترتيبها على أي من الصفحات». لكن الشركة تقول أيضاً «إنها لا يمكنها الإفصاح عن تفاصيل أخرى حول كيفية عمل الخوارزميات لأنها تخوض حرباً طويلة الأمد وعالية درجة المخاطر، مع أولئك الذين يريدون التربّح من خلال التلاعب بنظام البحث.

لكن هذه الرسالة غالباً ما تصطدم بما يحدث وراء الكواليس، فبمرور الوقت، أعادت جوجل تصميم هندستها، وتدخلت خوارزمياتها بشكل متزايد في نتائج البحث بدرجة أكبر بكثير مما يتحدث عنه مديروها التنفيذيون طبقاً للتحقيق الذي أجرته صحيفةوول ستريت جورنال.

وتتخذ جوجل مثل هذه الإجراءات استجابة لضغوط الشركات ومجموعات المصالح الخارجية والحكومات في جميع أنحاء العالم. وقد سجلت التدخلات زيادة حادة منذ الانتخابات الأمريكية عام 2016، كما تفشت المعلومات الخاطئة على الإنترنت.

ويمثل نهج جوجل الجديد علامة فارقة في تحول فلسفة التأسيس القائمة على فكرة «تنظيم معلومات العالم»، إلى فكرة أكثر تأثيراً وتحكماً في تحديد كيفية عرض هذه المعلومات.

وقد كشفت المقابلات التي أجرتها الصحيفة وعددها يزيد على 100 مقابلة، والاختبارات التي أجرتها على نتائج بحث جوجل عما يلي:



تغييرات خوارزمية



أجرت جوجل تغييرات خوارزمية على نتائج البحث الخاصة بها لمصلحة الشركات الكبيرة على حساب الشركات الأصغر حجماً، وفي حالة واحدة على الأقل، أجرت تغييرات نيابة عن معلن رئيسي هو شركة إي باي، خلافاً لموقفها المعلن بأنها لا تلجأ لهذا النوع من الإجراءات مطلقاً. كما تحابي الشركة أيضاً بعض المواقع الرئيسية، مثل موقع شركة أمازون، وموقع شركة فيسبوك، وفقاً لشهادة أشخاص مطلعين على الأمر.

تعديلات خلسة



يجري مهندسو جوجل بانتظام تعديلات خلسة على المعلومات الأخرى التي تضعها الشركة على رأس نتائج البحث الأساسية. وتتضمن هذه الميزات مقترح الإكمال التلقائي، ونوافذ تسمى «لوحات المعرفة» وأخرى تسمى «المقتطفات المميزة»، وأخباراً قد لا تنطبق عليها معايير الشركة التي تحدد ما يمكن للمهندسين إزالته، أو تغييره.

القوائم السوداء



على الرغم من إنكار ذلك علانية، تحتفظ «جوجل» بالقوائم السوداء لإزالة مواقع معينة، أو تمنع الآخرين من الاطلاع على أنواع معينة من نتائج البحث. وهذه الإجراءات تختلف عن تلك التي تحظر بعض المواقع امتثالاً لنصوص القانون الأمريكي، أو غيره، مثل تلك التي تعرض إساءة معاملة الأطفال، أو انتهاك حقوق الطبع والنشر، وتلك المصممة لتخفيض تدفق البريد العشوائي، والتي تحاول القفز فوق نظام عرض النتائج بالظهور في أعلى قائمة نتائج البحث.

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الإكمال التلقائي



في خاصية الإكمال التلقائي التي تتوقع خيارات البحث عندما يكتب المستخدم استعلاماً، أنشأ مهندسو جوجل خوارزميات وقوائم سوداء للتخلص من الاقتراحات الأكثر إثارة للجدل، مثل «الإجهاض»، و«الهجرة»، لتصفية القضايا الحساسة من نتائج البحث الأكثر سخونة.

التدخل في نتائج البحث



اختلفت إفادات موظفي «جوجل» عن تلك التي أدلى بها المسؤولون التنفيذيون، بمن في ذلك المؤسسون الشركاء، ومنهم لاري بيج، وسيرجي برين، حول مقدار ومدى التدخل في نتائج البحث، ويضغط الموظفون من أجل إجراء مراجعات في نتائج بحث محددة، بما في ذلك مواضيع مثل اللقاحات، ومرضى التوحد.

جيش من المتعاقدين



لتقييم نتائج البحث الخاصة بها، تتعاقد «جوجل» مع آلاف الفنيين أو جيش من ذوي الأجور المنخفضة لإجراء تقييم لجودة نتائج البحث التي يعتمد عليها تغيير الخوارزميات، لكن بعض هؤلاء المقاولين الذين التقتهم «وول ستريت جورنال» أكدوا أن «جوجل» طلبت منهم منح الخوارزميات والنتائج التي تفرزها تقييماً إيجابياً، وقد استخدمت تقييمات أولئك الفنيين في تغيير خوارزميات البحث رغم ذلك.



تلاعب منتظم



تقلل النتائج التي توصلت إليها الصحيفة من تماسك دفاعات «جوجل» الأساسية ضد هيئات التنظيم العالمية التي تشعر بالقلق من هيمنة «جوجل» الطاغية التي تمكّنها من السيطرة الكاملة على ما تعرضه من نتائج بحث للمستخدمين، والتي تعرض للخطر حرية المنافسة، والنزاهة السياسية، والتضليل عبر الشبكة، وبعيداً عن كونها برامج كمبيوتر مستقلة تتجاهل الضغوط الخارجية، تخضع خوارزميات «جوجل» للتلاعب المنتظم من المديرين التنفيذيين، والمهندسين الذين يحاولون تقديم نتائج بحث ذات صلة، مع تلبية رغبات مجموعة واسعة من كبار أصحاب المصلحة الذين يسهمون في نسبة عالية من أرباح «ألفابيت»، الشركة الأم السنوية البالغة 30 مليار دولار، ويستحوذ محرك بحث «جوجل» على نسبة 90% من طلبات البحث عالمياً، ويسهم في دعم القيمة السوقية للشركة الأم التي تقترب من تريليون دولار.