400 ألف نزيل صيني في فنادق أبوظبي 2019

تحرص مختلف الفنادق والمراكز التجارية والمرافق السياحية في أبوظبي على الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، وذلك من خلال عدد من العروض والفعاليات وتقديم الأطعمة الصينية المميزة في مطاعمها حرصاً على إرضاء السياح والنزلاء الصينيين الذين يشكلون نسبة مهمة من الزوار والنزلاء في أبوظبي.

وقد أعلنت العديد من الفنادق والمراكز التجارية عن فعاليات متنوعة بهذه المناسبة، وهو الأمر الذي شهد تفاعلاً كبيراً سواء من السياح الصينيين أو المقيمين في العاصمة أبوظبي.

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فقد قارب عدد النزلاء الصينيين في فنادق الإمارة 400 ألف نزيل صيني في عام 2019، بينما بلغ عددهم في الربع الأخير من العام الماضي 98 ألف نزيل صيني، وقد حل النزلاء الصينيون في المرتبة الثانية بين مختلف الجنسيات الأجنبية.

وحل النزلاء الصينيون بالمرتبة الأولى بين الجنسيات الأجنبية التي تقيم في فنادق ال 5 نجوم، بينما حلوا في المرتبة الثانية بين النزلاء الأجانب الذين يقضون لياليهم في فنادق فئة 4 نجوم.

وبلغ متوسط الليالي التي يقضيها النزيل الصيني في أبوظبي 1.6 ليلة في عام 2019.

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ويقول الخبير السياحي عمر العلي المدير التنفيذي للاتصال والمشاريع لشركة «نيرفانا» للسفر والسياحة: «لقد شهدنا في السنوات الماضية إقبالاً كبيراً من السياح الصينيين الذين يزورون أبوظبي، حيث تعتبر من أفضل الوجهات بالنسبة لهم، وتشهد أبوظبي نمواً متواصلاً في استقطاب السياح من جمهورية الصين الشعبية، حيث يجد السائح الصيني المرافق السياحية والترفيهية التي تجذب اهتمامه، كما تتوفر المطاعم الصينية في فنادق ومراكز التسوق بالعاصمة، إلى جانب توفير موظفين يتحدثون اللغة الصينية، الأمر الذي يشعرهم بأنهم في وطنهم، ويجدون كل الاهتمام والمحبة من العاملين بالفنادق والشركات الصينية».

وأضاف العلي: «في ظل النمو الذي شهدناه في العام الماضي بأعداد النزلاء الصينيين الذي بلغ 400 ألف نزيل صيني، فإن التوقعات تشير إلى نمو هذا العدد في العام الجاري في ظل الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة الاتحاد للطيران في الترويج لأبوظبي كوجهة سياحية مهمة للسياح الصينيين، وتتوفر بها جميع المرافق المناسبة والملائمة لإقامتهم وقضاء أوقات ممتعة فيها».

وقد حرص فندق «قصر الإمارات» على الاحتفال باستقبال رأس السنة الصينية من خلال توفير مجموعة مذهلة من الفعاليات الترفيهية والمأكولات الصينية الأصيلة في خطوة للاحتفاء بالموروث الثقافي الغني للصين وتاريخها العريق.

وشهدت ساحة القبة مجموعة مُميّزة من الفعاليات الترفيهية مثل عرض لمُجسّم التنين الساحر، تشكيلات رسومات السكر الإبداعية، تلوين الأقنعة وعروض تبديل الأقنعة السحرية المُذهلة.

ويقيم فندق جميرا في أبراج الاتحاد احتفالاً مذهلاً بمناسبة «عام الفأر الصيني 2020» (رأس السنة الجديدة)، الذي يرمز إلى التفاؤل والنشاط.