المنتدى الاقتصادي العالمي يدشن مجلساً لحوكمة العملات الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، خلال اجتماعه السنوى الخمسين، عن تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية.وجاء في بيان صحفي، أمس السبت، أن المجلس يركز على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة.

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن استصدار العملات الرقمية ستكون له آثار بعيدة المدى، على الاستقرار المالي المحلي إلى أن يصل لحد الاستقرار في معاملات التجارة الدولية، وعلى هذا النحو من المحتمل أن تكون الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية مستنيرة وتعاونية وعالمية بطبيعتها.

وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن هذه المبادرة الأولى تعتمد على العمل الذي أنجزه المنتدى على مدار العام الماضي عبر اجتماعات مع عدد من البنوك المركزية في العالم للمشاركة في تصميم إطار سياسة لاعتماد العملات الرقمية.

وأوضح البيان أن تلك الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع المهتمين بقضايا العملات الرقمية، كأداة للإدماج المالي شريطة أن تكون مقترنة بحسن الإدارة، وسيكون هذا الملف ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمية لإدارة التكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في الفترة من 21 إلى 22 إبريل/ نيسان من هذا العام.

ووفقاً للبيان، سيضم المجلس، مؤسسات دولية ومؤسسات مالية وممثلي الحكومات والخبراء التقنيين والأكاديميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «تعتبر العملة الرقمية، مجال اهتمام رئيسياً للمنتدى، وبناء على تاريخنا الطويل من التعاون بين القطاعين العام والخاص، نأمل أن تحفز استضافة هذا المجلس العالمي وضع إطار عمل قوي لحوكمة العملات الرقمية».

من جهة أخرى، أظهر بحث أجراه بنك التسويات الدولية، الخميس، أن عدداً متزايداً من البنوك المركزية، من المرجح أن تصدر عملاتها الرقمية الخاصة بها خلال السنوات القليلة المقبلة، مع تعاظم الاهتمام بالتكنولوجيا.

وقال نحو 20% من 66 بنكاً مركزياً شملها مسح بنك التسويات، إن من المرجح أن تصدر عملة رقمية في غضون الأعوام الستة المقبلة، ارتفاعاً من حوالي 10% قبل عام، وقال بنك من كل عشرة إن من المرجح أن يقوم بذلك خلال السنوات الثلاث القادمة.

وإجمالاً، قال 80% من البنوك المركزية إنها تدرس التكنولوجيا، ارتفاعاً من سبعة في كل عشرة شملها مسح العام الماضي.

ومع تأجيج جهود فيسبوك لإطلاق عملتها المشفرة ليبرا السجالات الدائرة بشأن من سيسيطر على النقود في المستقبل، سرّعت دول رئيسية وتيرة دراسة إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية.

والعملات الرقمية من هذا القبيل هي نقود تقليدية، لكن في صورة رقمية، تصدرها وتنظمها البنوك المركزية للدول. ذلك على النقيض من العملات المشفرة مثل بِتكوين التي تنشأ عن حل معضلات رياضية معقدة، وتنظمها مجموعات متفرقة على الإنترنت، بدلاً من جهاز مركزي.

وكانت خمسة بنوك مركزية، من بينها بنوك اليابان وبريطانيا ومنطقة اليورو، قالت يوم الثلاثاء إنها تنوي التعاون معاً للنظر في جدوى إصدار عملات رقمية. وأبلغ مسؤول تنفيذي سابق في بنك اليابان المركزي «رويترز» أن تحدي ليبرا كان محفزاً على الأرجح لتلك الخطوة.

(رويترز)