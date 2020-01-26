«غرفة عجمان» تبحث التعاون مع محاكم «دبي المالي العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

استقبل المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، القاضي عمر جمعة المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي والوفد المرافق له، في مقر الغرفة؛ لبحث سبل التعاون والشراكة وتبادل الخبرات.

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حضر اللقاء عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية، وأحمد خليفة المويجعي أمين عام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة عجمان»، ومحمد راشد السويدي نائب رئيس مركز عجمان للتوفيق والتحكيم، ومن جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي آمنة العويس أمين عام السجل، وأحمد الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية.

ورحب عبدالله المويجعي بالوفد، وأشاد بالبيئة التشريعية في الدولة والتي تعزز تنافسية القطاع الاقتصادي، وتضمن حقوق كافة الأطراف، مما يصب في نمو واستدامة مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد الطرفان أهمية التوعية لمجتمع الأعمال، ودورها في نمو واستدامة المؤسسات، بحيث تم الاتفاق على تنظيم ندوة قانونية مشتركة ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنفذها «غرفة عجمان» لأعضائها؛ للتعريف بخدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي.