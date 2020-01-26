ضغوط أمريكية على الهند لشراء سلع بـ 6 مليارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير أن الولايات المتحدة تضغط على الهند لتشتري سلعاً زراعية إضافية بحوالي 6 مليارات دولار، إذا أرادت الهند أن تحصل على امتياز تجاري أمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى العام الماضي، امتيازاً يسمح للهند بتصدير منتجات بقيمة 5.6 مليار دولار بدون تعريفات جمركية، لترد الأخيرة بفرض جمارك على سلع أمريكية.

ونقلت (رويترز) عن مصادر لم تفصح عنها، أمس الأول الجمعة، يقوم مفاوضون في الولايات المتحدة والهند بمناقشة شروط اتفاق تجاري جديد بين الجانبين قبيل زيارة مقررة لترامب إلى نيودلهي الشهر المقبل.

وأضاف التقرير أن الهند عرضت خفض التعريفات الجمركية على بعض السلع الأمريكية، لكن الولايات المتحدة تطالب الهند باستيراد سلع زراعية أمريكية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار.

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب، ناقش أمس الأول الجمعة، أمن شبكة الاتصالات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك مع اقتراب بريطانيا من اتخاذ قرار بشأن دور شركة هواوي الصينية في شبكات الجيل الخامس بالبلاد.