15 ملياراً تصرفات «عقارات دبي» منذ بداية 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

لامست قيمة تصرفات البيع والرهن في سوق دبي العقاري منذ بداية العام الجاري 15 مليار درهم، منها رهونات ب10.56 مليار درهم، بينما بلغت المبايعات 4.438 مليار، حققت منها مبايعات الوحدات العقارية 2.32 مليار درهم، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك».

وتوقع عاملون في سوق العقارات المحلي، أن يسجل عام 2020 نمواً واضحاً على صعيد الصفقات، وجذب الاستثمارات العالمية؛ بناء على نتائج 2019 الذي حقق نمواً في حجم المبايعات بنسبة 7.5%، كما يدعم اقتراب انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020» في دبي، والمبادرات الحكومية الجديدة، وخطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون العقاريون، فضلاً عن المرونة التي باتت تتحلى بها المؤسسات المالية، معدلات التفاؤل لدى شريحة واسعة من أطراف صناعة العقار.