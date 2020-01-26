شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ملياراً تصرفات «عقارات دبي» منذ بداية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي
لامست قيمة تصرفات البيع والرهن في سوق دبي العقاري منذ بداية العام الجاري 15 مليار درهم، منها رهونات ب10.56 مليار درهم، بينما بلغت المبايعات 4.438 مليار، حققت منها مبايعات الوحدات العقارية 2.32 مليار درهم، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك».
وتوقع عاملون في سوق العقارات المحلي، أن يسجل عام 2020 نمواً واضحاً على صعيد الصفقات، وجذب الاستثمارات العالمية؛ بناء على نتائج 2019 الذي حقق نمواً في حجم المبايعات بنسبة 7.5%، كما يدعم اقتراب انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020» في دبي، والمبادرات الحكومية الجديدة، وخطط السداد المرنة التي يقدمها المطورون العقاريون، فضلاً عن المرونة التي باتت تتحلى بها المؤسسات المالية، معدلات التفاؤل لدى شريحة واسعة من أطراف صناعة العقار.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 ملياراً تصرفات «عقارات دبي» منذ بداية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.