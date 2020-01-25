شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة: 90% نسبة تنفيذ 8760 وحدة بمشروع"JANNA" بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس جمال جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والقائم بأعمال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه جارى تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة ) بمشروع "JANNA"للإسكان الفاخر بنسبة إنجاز 85%، وجارٍ تنفيذ 17304وحدات (721 عمارة) بمشروع"سكن مصر"، بنسبة إنجاز 75%، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تبلغ تكلُفة المشروعات السكنية بالمدينة حوالي 9 مليارات جنيه.

وأضاف طلعت ، تم خلال 2019 افتتاح أول جامعة حكومية بالمدينة(جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)، وإنشاء منظومة نقل داخلى للربط بين التجمعات بالمدينة، وافتتاح مدرستين جديدتين ضمن مجموعة مدارس النيل الدولية، وجارٍ تنفيذ مقر إدارى مجمع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى ضوء تنفيذ القرار الوزارى بتفعيل التقسيم الإدارى للتجمعات الخمسة، وإنشاء مقر إدارى لكل تجمع لخدمة المواطنين، كما تم إنهاء الخطة المالية المعتمدة بقيمة (11 مليار) خلال 2019.

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وأكد أنه تم وجارً الانتهاء من تطوير بعض المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث شملت الأعمال (ضبط اليوتيرنات وتعديلها ) بمحوري التسعين الشمالى والجنوبى، وتطوير 9 محاور عرضية، والانتهاء من تطوير المحاور الداخلية بالتجمع الخامس، حيث شملت الأعمال توسعة ورفع كفاءة تلك المحاور، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة الأحياء بالتجمعين الأول والخامس، كما تم وجارٍ تطوير عدة ميادين وجزر بالمدينة.

وبالنسبة لمشروعات المرافق، فقد شملت استكمال مرافق أراضي بيت الوطن والأكثر تميزاً بمنطقة بيت الوطن، وتنفيذ الحلول العاجلة لمحطات الصرف الصحى لمنطقة الامتداد، وتشمل (محطة رقم 7 – محطة 14 – محطة 16)، وكذا تنفيذ أعمال ربط محطة الصرف الصحى رقم (1) بالمدينة مع محطة البنفسج، وتنفيذ مرافق مشروع سكن مصر، وتنفيذ مرافق مشروع (JANNA)، وكذا تنفيذ خط الطرد للصرف الصحي قطر 1200مم من محطة مركز المدينة وحتى محطة جنوب المستثمرين بطول 4200م، وتنفيذ خط الطرد قطر 1200م لمياه الصرف من محطة جنوب المستثمرين وحتى محطة امتداد المستثمرين بطول 5000م، وتنفيذ المرحلة الثانية لروافع الصرف الصحى بمركز المدينة، ومحطات جنوب المستثمرين - جنوب الأكاديمية - امتداد المستثمرين، وتنفيذ خط الطرد قطر 1500مم لمياه الصرف من محطة امتداد المستثمرين وحتى محطة المعالجة الرئيسية (أورسكواليا) بطول 15000م، وتنفيذ خط انحدار صرف قطر 1000مم لتدعيم خطوط الإنحدار التى تصب برافع منطقة الشويفات، وإنشاء عدد 800 بلاعة صرف لمياه الأمطار على الشبكة العمومية بأماكن الانحدارات المختلفة بالمدينة ليصل العدد إلى 1300 بلاعة، وتجديد عقود التشغيل والصيانة لبعض روافع الصرف الصحي.

وقال رئيس الجهاز: جارٍ العمل بعدد 4 محطات كهرباء بالمدينة وتشمل ( محطة وطنية قدرة 220 ك . ف – محطة النرجس قدرة 220 ك . ف – محطة المنطقة الصناعية قدرة 66 ك . ف – محطة الجمعيات قدرة 66 ك . ف )، كما تم تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بشأن (إزالة إشغالات – غلق وتشميع – قطع تيار الكهرباء)، وكذا تنفيذ قرارات السلطة المختصة بسحب واسترداد الوحدات المخالفة بالمدينة وقطع الأراضى المتعدى عليها .