شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة العشرين» توصي بتعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والان نبدء بالتفاصيل

أوصى الاجتماع الأول لمجموعة العشرين للشراكة العالمية للشمول المالي باستخدام التقنية لتعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بالرياض في الفترة من 23 إلى 24 يناير الجاري حل موضوع الشمول الماليّ للمفتقرين إلى الخدمات المالية من الشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية إتاحة فرصٍ اقتصادية وتحقيق تنمية شاملة وواسعة النطاق.

وسبق الاجتماع ندوة الشراكة العالمية للشمول المالي، التي رأت أنه على الرغم من التقدم المحقق خلال العقد الماضي لزيادة معدلات الشمول المالي، إلا أنّ التحديات لا تزال قائمة. وأمام ذلك تدرس الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين طرق الاستفادة من التطور التقني لردم الفجوة في عدد الشباب والنساء غير القادرين على الحصول على حسابات بنكية.

ولفتت الندوة إلى أنّ هناك ما يقارب 1.7 مليار بالغ حول العالم لا يمتلكون حسابات بنكية، وذلك بحسب ما أظهرته قاعدة بيانات فينديكس العالمية لعام .2017م ويشكِّل الشباب والنساء الفئة الأكبر من المفتقرين إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الفجوة التمويلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقارب 4.5 تريليون دولار.

من جهته، قال الرئيس السعودي المشارك هيثم الغليقة: "سينصب التركيز في عام 2020م على الاستفادة من التقنيات والابتكارات الرقمية لتعزيز الشمول الماليّ للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسخير قدراتهم والإسهام في النمو الاقتصادي في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة".