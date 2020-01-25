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11 بابا تلبي طموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في ملتقى الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يدخل زوار ملتقى بيبان الرياض في نسخته المطورة، والذي تطلقه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في 29 من يناير الجاري ولمدة 4 أيام، تجربة جديدة عبر 11 بابا اجتمعت لتلبية طموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق من خلال نشر ثقافة وفكر العمل الحر وريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.

وتبدأ رحلة زوار بيبان الرياض من باب منشآت، حيث يتعرفون على عدد من المبادرات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لتمكين وتنمية المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم يتوزعون على أبواب الملتقى العشرة حسب اهتماماتهم واحتياجاتهم.

واستحدثت «منشآت» للمهتمين بالمشاريع الابتكارية ومشاريع العقار والبناء في هذه النسخة بابين جديدين، أولهما باب الابتكار الذي يهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني وتحفيز توليد أفكار تجارية ابتكارية ومنظومة الابتكار بشكل عام، وثانيهما باب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة الأملاك والمقاولات والأعمال الإنشائية، والمزادات العقارية، والتسويق العقاري، إضافة إلى التصميم والإشراف الهندسي، وتأهيل واعتماد المقيم والمثمن العقاري.

وشهدت سلسلة ملتقيات بيبان منذ انطلاقتها في 2017 زيارة أكثر من 326 ألف زائر وزائرة، استفادوا من أكثر من 5773 جلسة إرشادية وأكثر من 1442 ورشة عمل تركز على دعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع، ومساعدتهم على معرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، في حين شارك في ملتقيات بيبان أكثر من 589 من الجهات الراعية ومقدمي الخدمات.

1. باب منشآت: حيث يتعرف الزوار على عدد من المبادرات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لتمكين وتنمية المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم يتوزعون على أبواب الملتقى العشرة حسب اهتماماتهم واحتياجاتهم.

2. باب الابتكار: يهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني، وتحفيز توليد أفكار تجارية ابتكارية ومنظومة الابتكار بشكل عام.

3. باب العقار والبناء: يهدف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة الأملاك والمقاولات والأعمال الإنشائية، والمزادات العقارية، والتسويق العقاري، إضافة إلى التصميم والإشراف الهندسي، وتأهيل واعتماد المقيم والمثمن العقاري.

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4. باب الانطلاقة: يهم الراغبين في البدء بعالم ريادة الأعمال لمساعدتهم على تعزيز الأفكار الإبداعية، وتوجيههم لمعرفة الوسائل اللازمة لبناء المشروع وكيفية تطبيقه في السوق.

5. باب النمو: يساعد أصحاب المنشآت على رفع أداء المشاريع الناشئة الحالية من خلال ورش عمل متنوعة ومتخصصة في جميع قطاعات الأعمال.

6. باب ريادة الأعمال: يعزز دور رواد الأعمال في المملكة ويحفز البيئة الريادية عن طريق نشر ثقافة ومفاهيم ريادة الأعمال والتعريف بالمبادرات المقدمة من «منشآت» لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمبتكرين. وتشارك في هذا الباب الجامعات السعودية بالإضافة للحاضنات ومسرعات الأعمال.

7. باب التمكين: توجد فيه الجهات الحكومية للتعريف بالإجراءات الرئيسة للأعمال التجارية كإصدار السجل التجاري والتصاريح التشغيلية الأخرى اللازمة، واطلاع الزوار على آخر المبادرات الحكومية الممكنة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

8. باب التمويل: يفتح آفاق وقنوات جديدة وحلولا تمويلية مختلفة، ويجمع الجهات التمويلية والاستثمارية والحاضنات والمسرعات تحت سقف واحد، وذلك بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة بغرض سد الفجوات التمويلية والإقراضية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

9. باب التجارة الالكترونية: يهدف إلى تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من استخدام القنوات الالكترونية في العمليات التجارية، بما يضمن نموها وزيادة مبيعاتها، وتطوير التجارة الالكترونية في السوق السعودي.

10. باب الصناعة والخدمات اللوجستية: يسعى إلى تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في مجال الصناعات الخفيفة والنظيفة والاستفادة من الدعم الحكومي، وتحويل وتطوير أفكار المشاريع الصناعية الجديدة والمبتكرة إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.

11. باب السوق: يعيش الزوار تجربة تسوق مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال شراء منتجاتهم وخدماتهم.