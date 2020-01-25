شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 27.4%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 599.9 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.4%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 554.3 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 460.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.8%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 344.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%.

وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 344.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 222 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 213.6 مليون جنيه بنسبة 4.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 172.6 مليون جنيه، و 131.1 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.3%، 2.5% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

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تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.7 مليار جنيه إلى 391.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.5 مليار جنيه إلى 204.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 600.3 مليار جنيه إلى 595.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، فيما صعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 5.6%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13728.09 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 534.01 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.56% مغلقًا عند مستوى 1383.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 15772.76 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.69% ليغلق عند مستوى 526.62 نقطة.