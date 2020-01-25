شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل : تقدمنا بمؤشر التنافسية العالمية يدعم فرص ازدهار الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النتائج الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى التى يوردها مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019 ، تؤكد بوضوح أن اقتصادنا الوطنى على أعتاب مرحلة ازدهار حقيقية يمكن من خلالها أن يتجاوز بكثير ما تحقق فى عام 2008 – 2009 الذى شهد أعلى معدل للنمو فى العقود الأربعة الماضية ، والذى تجاوز نسبة الـ6% .

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019 يشير إلى تقدم مصر فى محور القدرة الابتكارية الذى يتضمن 3 مؤشرات فرعية وهى مؤشرات مدى وجود التكتلات الاقتصادية، ومؤشر تنوع القوى العاملة، ومؤشر التعاون بين الأطراف المعنية المتعددة، مشيرا إلى تقدم مصر فى مؤشر مدى وجود التكتلات الاقتصادية 16 مركزًا لتحتل المرتبة 23 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 39 عام 2018، وكذلك احتلت المركز 12 في مؤشر تنوع القوى العاملة مقارنة بالمركز 25 عام 2018 متقدمة بذلك 13 مركزًا ، فضلاً عن احتلال مصر المركز 77 في مؤشر التعاون بين الأطراف المعنية المتعددة ، مقارنة بالمركز 85 عام 2018.

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وأوضح أيمن الجميل أن هذه البيانات الرسمية تؤكد من ناحية أن الإصلاح الاقتصادى المصرى على الطريق الصحيح ، وأنه حقق أهداف المرحلة الأولى التى تشمل مواجهة العجز الكلى وعجز الموازنة وقلة التدفقات المالية من العملات الصعبة وتحقيق بيئة آمنة للاستثمار الخارجى وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين الصريين والأجانب، وفى سبيله لتحقيق طفرات نوعية على مستوى التنمية الشاملة المستدامة.

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن الاقتصاد المصرى بكافة قطاعاته الحكومى والخاص والأهلى ، عليه الانتقال إلى مرحلة تعظيم الإبداع والابتكار وخلق الفرص التوظيفية من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومن خلال دعم ريادة الأعمال ، بهدف توفير نحو 700 ألف وظيفة سنويا ، مشيرا إلى أن جهود المجموعة الاقتصادية بتوجيهات الرئيس السيسي تعمل على إطلاق الطاقات فى جميع أنحاء مصر وتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم المستقلة وتوفير التمويل والتدريب لهم جميعا مع ربط منتجاتهم باحتياجات المجتمع والأسواق الجديدة