الاقتصاد

بتروبارس الإيرانية تطور حقل بارس الجنوبي للغاز بعد انسحاب شركتين أجنبيتين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

نقل الموقع الإلكتروني الإخباري التابع للبرلمان الإيراني عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم السبت إن شركة بتروبارس ستطور المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، بعد انسحاب شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي).

ونسب موقع (وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي) الإلكتروني لزنغنه القول ”الآن ومع خروج الشركتين الأخريين من العقد، حلت بتروبارس محلهما بالكامل ومُنح تطوير الوحدة الأولى من المرحلة 11 في بارس الجنوبي لهذه الشركة“.

والحقل البحري مشترك بين إيران وقطر، وتطلق عليه طهران اسم بارس الجنوبي بينما تطلق عليه الدوحة اسم حقل الشمال.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتروبارس الإيرانية تطور حقل بارس الجنوبي للغاز بعد انسحاب شركتين أجنبيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا