بتروبارس الإيرانية تطور حقل بارس الجنوبي للغاز بعد انسحاب شركتين أجنبيتين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

نقل الموقع الإلكتروني الإخباري التابع للبرلمان الإيراني عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم السبت إن شركة بتروبارس ستطور المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، بعد انسحاب شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي).

ونسب موقع (وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي) الإلكتروني لزنغنه القول ”الآن ومع خروج الشركتين الأخريين من العقد، حلت بتروبارس محلهما بالكامل ومُنح تطوير الوحدة الأولى من المرحلة 11 في بارس الجنوبي لهذه الشركة“.

والحقل البحري مشترك بين إيران وقطر، وتطلق عليه طهران اسم بارس الجنوبي بينما تطلق عليه الدوحة اسم حقل الشمال.