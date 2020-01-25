شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن مفاوضات "stc" مع فودافون العالمية لشراء حصتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"الخليج 365" عن مفاوضات تجريها شركة الاتصالات السعودية stc مع شركة فودافون العالمية لشراء حصتها فى فرع الشركة بمصر والبالغة نحو 55% من اسهم الشركة، فيما لم تصدر اى بيانات رسمية بهذا الشأن.

وكانت قد ترددت أنباء منذ فترة أن شركة الاتصالات السعودية تسعى لشراء حصة المصرية للاتصالات we فى "فودافون مصر"، اذا ما أرادت التخارج بحصة تصل إلى 45% لكن تلك الأنباء لم تؤكدها مصادر رسمية لحاملى الأسهم سواء بالمصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% أو فودافون العالمى.

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وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية فى فبراير الماضى، مع شركة فودافون مصر، لتسدد الأخيرة ما يمثل نحو 82%من الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات، على مرحلتين، الأولى فى مارس الماضى بقيمة 4.8 مليار جنيه، والثانية فى يونيو 2020 بقيمة 0.7 مليار جنيه.

وتعد شركة فودافون مصر اكبر شركة محمول من حيث عدد المشتركين بالسوق وتستحوذ على حصة تصل إلى 44 مليون عميل، ومؤخرا وقعت استحوذت شركة فودافون العالمية على شركة فودافون مصر للخدمات الدولية إحدى شركات فودافون مصر فى السوق المحلية، باستثمارات بقيمة مليار جنيه، وذلك فى إطار قرار شركة فودافون العالمية للتوسع فى استثماراتها المباشرة فى مجال خدمات التعهيد فى مصر.