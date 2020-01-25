شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تقدم مصر للمركز 95 بمحور ديناميكية الأعمال بالتنافسية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مصر من التقدم فى عدد من المحاور الرئيسية بمؤشر التنافسية العالمية حيث أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محور ديناميكية الأعمال، والذى يتضمن عدد من المؤشرات من بينها مؤشر الإطار التنظيمى للتعثر المالى، مؤشر المدة اللازمة لبدء الأعمال، مؤشر تعزيز لا مركزية اتخاذ القرار داخل المؤسسات.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح الدولة المصرية.

وأضافت السعيد أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت فى تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

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وجاء ترتيب مصر فى المركز 95 عام 2019 بمحور ديناميكية الأعمال، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الإطار التنظيمى للتعثر المالى والذى تقدمت فيه مصر 19 مركزًا لتحتل المرتبة 69 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 88 عام 2018، وكذلك تحسن مؤشر المدة اللازمة لبدء الأعمال لتحتل مصر المركز 71 عام 2019، مقارنة بالمركز 87 عام 2018، بفارق 16 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر تعزيز لا مركزية اتخاذ القرار داخل المؤسسات لتحتل مصر المركز 88 عام 2019، مقارنة بالمركز 102 عام 2018، وذلك بفارق 14 مركزًا.

















والجدير بالذكر أن مصر تقدمت 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 فى محور أسواق المنتجات، وذلك مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات، والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً.