تفشي فيروس كورونا يرفع الذهب عالميا لأعلى مستوى في أسبوعين.. تعرف على الأسعار في مصر

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، السبت 25 يناير، بقيمة 3 جنيهات، بعد ارتفاعه عالميا.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، مؤخرا، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.

وسجل عيار 21، السبت، 688 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وبحسب وكالة رويترز، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها عالميا فى أسبوعين منذ مساء أمس الجمعة، بسبب تطورات تفشي فيروس كورونا فى الصين ودول أخرى، الأمر الذى دفع المستثمرين نحو الأصول والملاذات الآمنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أوقية الذهب إلى ما بين 1571 إلى 1573 دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت، كالتالي:

عيار 18 بـ 589.71 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 688 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 786 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5504 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.