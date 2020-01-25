شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شركة مصرية تشارك بمعرض عقارات النيل فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت 20 شركة مصرية، بمعرض عقارات النيل المقام فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى الدورة الثالثة له بدبى، ومقام تحت رعاية 23 إلى 25 يناير الجارى برعاية رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، ومن المقرر إقامته دورته الرابعة فى الرياض بالسعودية.

وافتتح الجناح المصرى، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وشريف البديوى السفير المصرى، والقنصل العام أشرف الديب قنصل مصر بدبى، والوزير مفوض الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجارى والاقتصادى بحضور حاتم العشرى، رئيس قطاع العلاقات العامة لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للقنصل العام على دوره وجهوده مع المصريين بالإمارات، وأكدت على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى تنفيذًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة التى ضمنتها الحكومة المصرية ضمن استراتيجية الدولة 2030 ومن بينها عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى اهتمام وزارة الهجرة بتشبيك جهود المصريين بالخارج فى خطط لتحقيق أكبر عائد من الفاعليات التى تقام بالخارج.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون الوثيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على البدء فى حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج والسعى إلى توسيع المعارض الخارجية والترويج الإلكترونى بدأ من دولة الإمارات العربية، وسيتبعها خطوات هامة ودول أخرى، اعتمادا على دور المصريين بالخارج وتوليهم مناصب مرموقة فى مختلف القطاعات.

Advertisements

وقدم حاتم العشرى مدير العلاقات العامة بجهاز المشروعات، عرضا عن المشاركين من المنتجين فى معرض "دبي"، مؤكدًا أنهم بلغوا 10عارضين لنحو 25 منتجًا، لافتًا إلى قيام نيفين جامع بوضع خطة تسويقية متكاملة فى مختلف الدول لبناء علامة تجارية قوية للمنتج المصرى بالخارج.

ومن جهته، أكد د. يونان إدوارد رئيس المكتب التجارى بالقنصلية العامة بدبى على أهمية تعاون كافة الوزارات للترويج للمنتج المصرى فى كافة المراحل خاصة الإنتاج والتسويق والتدريب على البيع الإلكترونى، مشيرًا إلى أهمية المعرض المزمع عقده فى الإمارات اكسبو 2020، والذى يعد فرصة مثالية للترويج للدولة المصرية وعرض الخطط المستقبلية للحكومة.

ويعتبر معرض عقارات النيل واحدًا من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقار ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية و الدولية، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبى التملك فى مصر من المصريين بالخارج وأبناء الوطن العربى والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار المصرى وجذب القوة الشرائية، الأمر الذى يدفع عجلة الاقتصاد المصرى ويفتح له آفاقًا جديدة.