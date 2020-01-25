شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير قطاع الأعمال يبحث مع الرئيس الجابونى تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار زيارته لدولة الجابون، التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية، حضر اللقاء أحمد بكر السفير المصرى لدى الجابون، والدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.

الوفد المصرى مع رئيس الجابون

تناول اللقاء بحسب بيان اليوم، سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والجابون، وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وفى مقدمتها الأخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة إنشاء الطرق، كما تم استعراض نتائج زيارة الوفد المصري للجابون.

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وقد أكد الوزير حرص مصر على تدعيم العلاقات مع الجابون، من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.



الرئيس الجابونى مع وزير قطاع الاعمال العام

من جانبه، أشاد الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معربا عن تطلعه لدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بدأ يوم الأربعاء الماضى ، جولة أفريقية تشمل دولتي الجابون والكاميرون، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبلدين الشقيقين.

ويضم الوفد المرافق للوزير، ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول وشركة المقاولون العرب، والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.