شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب في مصر إلى 688 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر، بسبب الارتفاع الملحوظ لسعر الذهب عالميا منذ مساء الجمعة، على خلفية تطورات تفشى فيروس كورونا فى الصين ودول أخرى، الأمر الذى دفع فى اتجاه المستثمرين نحو الأصول والملاذات الآمنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أوقية الذهب إلى ما بين 1571 إلى 1573 دولار للأوقية، وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، ”السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة.

أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعها:

عيار 18 سجل اليوم 589.71 جنيه للجرام

عيار 21 سجل اليوم 688 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 786 جنيها للجرام

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الجنيه الذهب 5504 جنيها

أوقية الذهب 1571 دولار

أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

يعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.