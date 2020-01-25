شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مصر تحتل المركز 61 بالقدرة الابتكارية بمؤشرات التنافسية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مصر من التقدم في عدد من المحاور الرئيسية بمؤشر التنافسية العالمية، حيث أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محور القدرة الابتكارية، ومن بينها 3 مؤشرات رئيسية تقدمت مصر بهم، وهم مؤشرات مدى وجود التكتلات الاقتصادية، ومؤشر تنوع القوى العاملة، ومؤشر التعاون بين الأطراف المعنية المتعددة.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح الدولة المصرية، لافتة إلى أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

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كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحسن ترتيب مصر في محور القدرة الابتكارية، لتحتل المركز 61 عام 2019، والذي تضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر مدى وجود التكتلات الاقتصادية والذي تقدمت فيه مصر 16 مركزًا لتحتل المرتبة 23 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 39 عام 2018، وكذلك احتلت المركز 12 عام 2019 مقارنة بالمركز 25 عام 2018 متقدمة بذلك 13 مركزًا وذلك في مؤشر تنوع القوى العاملة، فضلاً عن احتلال مصر المركز 77 في مؤشر التعاون بين الأطراف المعنية المتعددة عام 2019، مقارنة بالمركز 85 عام 2018، بفارق 8 مراكز.

والجدير بالذكر أن مصر تقدمت 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 فى محور أسواق المنتجات، وذلك مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات، والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً.