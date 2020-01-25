شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر تتقدم 30 مركزًا فى مؤشر مدى تدريب الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مصر من التقدم في عدد من المحاور الرئيسية بمؤشر التنافسية العالمية حيث أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور المهارات، والذي يتضمن عدد من المؤشرات من بينها مؤشر تدريب الموظفين ومؤشر المهارات الرقمية وسهولة الحصول على الموظفين المهرة ومؤشر المتوقع للفترة التي يقضيها الفرد في المدرسة.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد نجاح الدولة المصرية.. وأضافت السعيد أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحسن ترتيب مصر في محور المهارات حيث تقدمت 30 مركزًا في مؤشر مدى تدريب الموظفين لتحتل المرتبة 75 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 105 عام 2018، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر المهارات الرقمية بين السكان لتحتل المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 70 عام 2018، بفارق 26 مركزًا.

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وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر سهولة العثور على الموظفين المهرة، لتحتل المركز 87 عام 2019، مقارنة بالمركز 109 عام 2018، بفارق 22 مركزًا، كما احتلت مصر المرتبة 82 في مؤشر الفترة المتوقع أن يقضيها الفرد في المدرسة عام 2019.

والجدير بالذكر أن مصر تقدمت 21 مركزًا لتحتل المركز 100 عام 2019 فى محور أسواق المنتجات، وذلك مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي مؤشر التنافسية في الخدمات، والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً.