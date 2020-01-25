شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز بدر يطالب غير المتعاقدين على المياه بالإسكان الاجتماعى بتوفيق أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أصحاب وحدات الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس بالمدينة الذين لم يتعاقدوا على خدمة مياه الشرب، سرعة التوجه إلى إدارة حسابات المياه بمقر الجهاز(القديم)، للتعاقد على الخدمة واستلام العدادات لتوفيق أوضاعهم، تجنباً لقطع المياه.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه تم منح مهلة أسبوع للتعاقد قبل قطع المياه عن الوحدات غير المتعاقدة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار استرداد حقوق الدولة، والمحافظة على مياه الشرب، ولضمان استمرار الخدمة المقدمة بالمدينة.

‫من ناحية أخرى، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: جارٍ تنفيذ عدد 9024 وحدة (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمنطقة الامتداد الشرقي بنسبة إنجاز نحو 60%، مشيراً إلى أن مساحات الوحدات تتراوح من 115م2 : 118م2، كما يولي جهاز المدينة اهتماماً كبيراً بالمشروع ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت.‬

‫وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي سكن مصر وسكن العاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً خلال الجولة على مسئولي الشركات المنفذة بالمشروعين لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية خاصة الوحدات الجاري تنفيذها لموظفي العاصمة.‬

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‫ وقال المهندس عمار مندور، جارٍ طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بمشروع وحدات العاملين بالعاصمة، موضحاً أن الجولة جاءت في إطار المتابعة المستمرة والتواصل المباشر لإزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ المشروعات بالمدينة.‬

واوضح انه جارى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، وجارٍ استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.

وأضاف: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمنطقة الامتداد الشرقي، وجارٍ تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع، بمنطقة الامتداد الشرقي، بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ تنفيذ 8424 وحدة سكنية (351 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة الامتداد الشرقي، وتم وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ 32424 وحدة (1351 عمارة).