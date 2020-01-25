ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2020، وبلغت قيمة الزيادة جنيها واحدًا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
سجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 688 جنيها، وعيار 18 نحو 590 جنيها، وعيار 24 نحو 786 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5504 جنيها.
وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات أمس الجمعة، بقيمة تراوحت بين 5 جنيهات و9 جنيهات.
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