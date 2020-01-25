«25 يناير» .. أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية في تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2020 ، وسجل سعر الدولار 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع. وبلغ سعر اليورو 17.46 جنيه للشراء و17.60 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.67 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتى 51.63 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريـال السعودى 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

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