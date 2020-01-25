شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزيرة التخطيط: نعمل على الاستثمار فى رأس المال البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 24 -1 -2020 عددا من الاحداث الاقتصادية والتى رصدها الخليج 365 كان من بينها تأكيد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الصناعية على ضرورة الاستثمار فى رأس المال البشرى القائم على تطوير التعليم والصحة ، اضافة الى اسعار الذهب اليوم ، و تراجع أسعار القمح والذرة والصويا والأرز.. واستقرار سعر الفول والردة والعلف

وزيرة التخطيط: نعمل على الاستثمار فى رأس المال البشرى بتطوير التعليم والصحة

نظم معهد التخطيط القومي الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحلقة الثالثة من سيمنار شباب الباحثين والمنعقدة تحت عنوان: أفريقيا والتعليم وآفاق الإزدهار، وذلك ضمن الفعاليات العلمية للمعهد للعام الأكاديمي 2019/2020، حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدول الإفريقية تمتلك العديد من المقومات والمزايا التي تمكنها من تحسين وضعها التنافسي، وجذب المزيد من الاستثمارات.

مصلحة الضرائب تنظم سلسلة ندوات لكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على تقديم الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بكل سهولة، وبدون أى عقبات عن طريق نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم سلسلة من الندوات لكل من المحاسبين المهنيين والمدراء الماليين بالشركات مجاناً، ويتم عقد هذه الندوات فى كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك مركز التدريب بالجيزة، أو من خلال الندوات التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع الغرف التجارية بجميع المحافظات .

رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد الوحدات السكنية فى 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر

تفقدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لعدد من مشروعات الإسكان الاجتماعى، بمدينتى 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، برفقة المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

«سك العملة» تُشارك بجناح فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

تشارك مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، للعام الخامس على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 لهذا العام، إدراكًا لدورها في بناء الوعى الوطني بالتراث المصري المجيد، الذي يُثري الحضارة الإنسانية، ويمد جسور التواصل الحضاري بين شباب اليوم، وجذورهم التاريخية؛ بما يُسهم في تعزيز انتمائهم الوطني ويدفعهم للمشاركة الإيجابية في بناء الحاضر والمستقبل.

تراجع أسعار القمح والذرة والصويا والأرز.. واستقرار سعر الفول والردة والعلف

تباينت أسعار السلع والمعادن فى السوق المحلى المصرى، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجارى، إذ تراجعت أسعار القمح الأوكرانى والذرة والصويا والأرز، فيما استقرت أسعار الفول والردة والجلوتين والعلف، وبالنسبة للمعادن، استقرت أسعار الحديد والألومنيوم والنحاس، وارتفعت اليوريا والنترات والفوسفات، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع.

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غرفة مواد البناء: إنشاء منطقة لصناعة المحاجر على 50 فدانا بالعلاقي بأسوان

التقى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بمجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، برئاسة أحمد عبد الحميد، على هامش فاعليات مؤتمر الغرفة بعنوان «مواد البناء..نحو صعيد مصر» بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في محاجر أسوان.

كيف يحسب تجارة الذهب مصنعية الجرامات.. تبدأ من 30 جنيها وتصل لـ 200

أسعار الذهب فى مصر، ضمن الموضوعات التى تهم أغلب الأسر المصرية، خاصة فى مواسم الأعياد والمناسبات، وعندما يذهب المستهلك إلى محل الصاغة، يجد أن الأسعار المعلنة، تم إضافة ما يسمى مصنعية عليها، الأمر الذى يرفع الأسعار بشكل واضح.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-1-2020 فى مصر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بعد تذبذب واضطراب ملحوظ فى الأسعار منذ مساء الخميس، فى حين سجل الذهب ارتفاع بقيمة جنيهين بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر ليبلغ 686 جنيها للجرام دون مصنعية، فى حين سجل سعر أوقية الذهب إلي 1560 دولار.

"النيل" يخالف هبوط مؤشرات البورصة المصرية..ويصعد بنسبة 4.69%

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.7 مليار جنيه إلى 391.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.5 مليار جنيه إلى 204.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

47.5 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.4% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.1%، والعرب على 11.5% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فيما سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 47.5 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 85.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.