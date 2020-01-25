شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل انخفاضات تدريجية بالأوكازيون الشتوى تصل إلى 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومين وينطلق الأوكازيون الشتوى في مصر المقرر الاثنين 27 يناير الجارى، بعد أن قدم الكثير من أصحاب المحال التجارية مطالبهم إلى مديريات التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية للاشتراك في موسم الأوكازيون الشتوى لعام 2020، ومن المقرر أن تبدأ التخفيضات بنحو 20% على أسعار الملابس الجاهزة والأحذية وتنخفض الأسعار تدريجيا ليصل حجم التخفيضات إلى 70% بنهاية الموسم الشتوى.

قال يحيى زنانيرى ، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن تخفيضات موسم الشتاء الجارى ستكون سارية على الملابس الجاهزة وستصل إلى 50 ثم 70% فى أيام قليلة حتى تستطيع المصانع والمحال التجارية صرف المخزون لديها، حيث أن بداية الموسم شهدت ركود وصل إلى 70%، لافتا إلى أن الأوكازيون فرصة كبيرة للمستهلكين فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع وجود تنافس بين المعروض فى الأسواق.

وأضاف زنانيرى، فى تصريح خاص لـ: الخليج 365"، أن ما يتردد بقول الأوكازيون " وهمى " اشاعات كاذبة حيث أن مصلحة المصانع صرف المخزون لديهم من البضائع للبدء فى عرض الموسم الصيفى وعدم تعرضهم لخسائر، والدليل أن الانخفاضات بدأت بالفعل فى بعض المحال التجارية قبل انطلاق موعد الأوكازيون الاثنين المقبل، كما أن الكثير من المصانع طالبت وزارة التموين بالإعلان عن الأوكازيون فى بداية يناير لزيادة الاقبال على الشراء من المستهلكين إلا أنهم التزموا بمواعد وزارة التموين 27 يناير الجارى.

وعلق شريف يحيى، عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن محال الأحذية بدأت في التخفيضات من خلال عروض تقدمها للمستهلكين لحين بدء الأوكازيون الفعلى، لافتا إلى أن العروض كثيرة منها شراء حذاء والحصول على أخر بسعر مخفض، وعروض أخرى بشراء 3 أحذية والحصول على واحد مجانا وغيرها، موضحا أن المعروض فى السوق المحلى 80% منه صناعة محلية، و20% مستورد.

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وأشار إلى أن الأوكازيون هو فرصة عظيمة للمستهلكين في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة خاصة مع توقعات أن يتراوح من 30 حتى 70% ، موجها بضرورة الحفاظ على الأحذية الجلد من الرطوبة لمنع اتلافها بصورة سريعة، حيث أنه من الممكن أن يستمر الحفاظ على الحذاء لمدة عامين وأكثر إذا لم يتعرض الجلد للرطوبة التي تسبب تشققات كبيرة بالحذاء، والحفاظ على الرطوبة يكمن فى عبوة الحذاء عند بيعه وبداخلها كيس شفاف لابد من وضع الحذاء بها ، حيث يحافظ الكيس على معدل الرطوبة التي تدخل إلى الجلد من الهواء.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات فى الأوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على المواطنين .