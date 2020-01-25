أرخص 30 صنف خضروات داخل سوق العبور للجملة بأقل من 5 جنيها للكيلو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة ، وأكدت شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار، فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع و الأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ، مشيرة الى أن أسعار الأصناف انخفضت بنسب تصل الى 50 % .
ويرصد الخليج 365 30 صنف خضروات أسعارها تقل عن 5 جنيهات وفق أسعار الجملة ، وسجلت الطماطم 2 – 5 جنيهات للكيلو ، فيما تراوح سعر البطاطس بين 3 – 4 جنيهات للكيلو ، والبصل 2.5 – 5 جنيهات للكيلو ، والجزر بين 2 – 4 جنيهات للكيلو ، فيما تراوح سعر الباذنجان البلدى بين 3 – 5 جنيهات للكيلو ، بينما تراوح سعر الباذنجان الرومى بين 1.5 – 3.5 جنيها ، فيما تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 4 -5 جنيهات للكيلو .
وسجل البنجر بين 2 – 4 جنيهات للكيلو ، فيما سجل الكرات 3 جنيهات ، وبالنسبة للخس الرابطة 3 كجم 5 جنيهات ، والخس المشرشر 2 جنيها ، والخس المر 2 جنيها ، والخس الأحمر 2 جنيها ، والخس الكابوتشى 5 جنيهات ، فيما سجل الكرنب الواحدة 3 كجم 2.5 جنيها ، والكرنب للسلاطة الواحدة 2 كجم 5 جنيهات ، والكرنب أحمر 5 جنيهات ، والقرنبيط الواحدة 2 كجم 3 – 4 جنيهات ، والبروكلى 5 جنيهات ، والفجل الأحمر الرابطة 1 كجم 2 جنيها ، والفجل الصينى 3 جنيهات ، والفينوكيا 3 جنيهات .
بينما استقر سعر الفلفل الرومى البلدى 5 للكيلو ، والفلفل الرومى الصوب 5 جنيهات ، بينما تراوح سعر الفلفل الحامى بين 4 – 5 جنيهات للكيلو ، والملوخية بين 4 – 5 جنيهات للكيلو ، وتراوح سعر الخيار الصوب بين 4 – 6 جنيهات للكيلو ، والخيار البلدى بين 3 – 5 جنيهات للكيلو ، كما سجلت السبانخ 4 – 6 جنيهات للكيلو ، والقلقاس 4 – 6 جنيهات ، والبطاطا بين 2 – 4 جنيهات ، واللفت 1 – 1.5
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