شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع الحادى عشر على التوالى، بحجم تداول بلغ 4 ملايين ورقة، وبقيمة تداول 339.1 مليون جنيه، تلاها "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 5.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 103.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "البنك المصرى لتنمية الصادرات" بحجم تداول بلغ 11.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 100.4 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 57.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 90.2 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 10.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 88.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 37 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 83.9 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 17.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 83.4 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 7.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 78.1 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 4.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 70.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 6.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 60.9 مليون جنيه.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.7 مليار جنيه إلى 391.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.5 مليار جنيه إلى 204.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

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كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 600.3 مليار جنيه إلى 595.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، فيما صعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 5.6%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13728.09 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 534.01 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.56% مغلقًا عند مستوى 1383.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 15772.76 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.69% ليغلق عند مستوى 526.62 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 12.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.