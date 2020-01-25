شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد لتلفزيون بلومبرج: سياسة المركزى الأوروبى لا تعمل بنظام آلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزى الأوروبى اليوم الجمعة، إنه من السخف الاعتقاد بأن سياسة البنك تعمل بنظام آلى وإنها لن تتغير حتى تنتهى مراجعة مدتها عام لاستراتيجية المركزي.

وقالت لاجارد لتلفزيون بلومبرج/ "الاعتقاد بأنها (السياسة) طيار آلي، هذا سخف، هناك توقعات استرشادية للمستقبل وهى قوية، وهى تحدد جدولا زمنيا شديد الوضوح لكنها تعتمد على الحقيقة. دعونا ننظر إلى الحقائق، دعونا ننظر إلى كيفية تطور الاقتصاد".

وكان اليورو قد تراجع عند قرب أدنى مستوى فى سبعة أسابيع اليوم الجمعة بعد أن تبنى البنك المركزى الأوروبى اتجاه يمميل إلى التيسير النقدى فى اجتماعه أمس الخميس على نحو يفوق ما توقعه البعض.

وسيتحول انتباه المستثمرين إلى قراءات لمؤشر مديرى المشتريات لشهر يناير ، وهى بعض المؤشرات الأولية لكيفية أداء الاقتصاد العالمى فى 2020.

ومن المتوقع أن ترتفع البيانات الرئيسية، أرقام مؤشر مديرى المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا، مقارنة مع القراءات السابقة. وقد تؤدى نتائج أعلى من المتوقع إلى إطلاق موجة صعود.

وتراجع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1049 دولار. والعملة الأوروبية الموحدة قرب أدنى مستوى فى خمسة أسابيع مقابل الجنيه الاسترلينى وأدنى مستوى فى 33 شهرا مقابل الفرنك السويسري.

Advertisements

وقالت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزى الأوروبى فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع أمس الخميس إن المخاطر على نمو منطقة اليورو تظل تميل إلى الجانب النزولي. وفسرت الأسواق تعليقاتها على أنها تميل إلى التيسير النقدي.

واستقر مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 97.717 ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وجرى تداول الدولار الأسترالى عند 0.6843 دولار أمريكي، ليمحو المكاسب التى حققها بعد تقرير قوى للوظائف فى اليوم السابق ويتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.