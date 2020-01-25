شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الاقتصاد غير الرسمى تعد قائمة للمشاركة ببرنامج تصنيع المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جرجس بطرس، رئيس جمعية حورس لخدمة الاقتصاد غير الرسمي، إن الجمعية اعدت قائمة بـ 500 مصنع من المصانع التي ترغب في العمل داخل المجمعات الرسمية التي تتوسع فيها الحكومة حاليا، حتى تتحول للعمل بالقطاع الرسمى، عن طريق برنامج إعادة تصنيع المخلفات الصلبة.

وأضاف جرجس بطرس، في تصريح لـ ”الخليج 365” ، أن ما اعلنته وزارة التجارة والصناعة قبل أيام حول المنحة المقررة بمبلغ 128 مليون جنيه لصالح تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج إعادة تصنيع المخلفات الصلبة سيلعب دورا كبيرا في تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجادين بالقطاع غير الرسمي للمشاركة في مشروعات جادة عن طريق البرنامج المطروح.

وأوضح جرجس بطرس، أن هناك عدد كبير من أصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لديهم رغبة جادة في الانضمام للاقتصاد الرسمي، شريطة أن تتوافر لهم الأراضي والمساحات اللازمة لانتقالهم، خاصة بالقرب من مناطق توريد الخام، وفرص التكامل مع المشروعات الكبيرة بتوفير المواد الخام اللازمة لها.

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ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمتابعة ملفات عمل الوزارة في عدد من المجالات.