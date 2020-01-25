شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 20.2 مليون ورقة بقيمة 519.3 مليون جنيه، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 184.4 مليون ورقة، بقيمة 399.1 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 163.5 مليون ورقة بقيمة 392.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 40.2 مليون ورقة بقيمة 260.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 41.6 مليون ورقة بقيمة 210.2 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 16.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 95.1 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بحجم تداول بلغ 10.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 74 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 12.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 44.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 11.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 38.6 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 15.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 36 مليون جنيه.

وحل قطاعا التجارة والموزعون والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 1201 ورقة بقيمة 63.3 ألف جنيه.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.7 مليار جنيه إلى 391.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.5 مليار جنيه إلى 204.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

Advertisements

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 600.3 مليار جنيه إلى 595.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، فيما صعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 5.6%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13728.09 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 534.01 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.56% مغلقًا عند مستوى 1383.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 15772.76 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.69% ليغلق عند مستوى 526.62 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 12.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.