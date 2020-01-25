شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق والإجراءات المطلوبة لاستلام شقتك بمشروع دار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان ، يوم الأحد 2 فبراير، كموعد لبدء تسليم وحدات مشروع دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة، ويستمر جهاز المدينة فى تسليم الوحدات حتى يوم 12 أبريل المقبل.

وطبقا للمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات، والمشرف على جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم 552 وحدة سكنية (23 عمارة)، بمنطقة الأندلس الـ70عمارة، من وحدات المرحلة الأولى "كود 123"، والوحدات المتبقية بالدورين الأرضى والأخير بالمرحلتين الأولى والثانية "كود 423"، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمرحلة الأولى، للفائزين بها.

وبما يتعلق بالإجراءات والأوراق المطلوبة قال :

على المواطن التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس .عقب الانتهاء من الإجرءات داخل البنك عليه التوجه لجهاز التجمع الثالث بخطاب البنك.تسجيل بيانات الوحدة على الشبكة.استلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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وحول أرقام العمارات قال " سيتم تسليم العمارات أرقام: (19 - 26 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 3 - 4 - 5 - 6 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52).

من ناحية أخرى، ‫قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تركيب الباكيات المعدنية أعلى كوبري المشاه "الثانى" بشارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، موضحاً أن تركيب تلك الباكيات يأتى لزيادة معدلات الحماية والأمن لمستخدمى كوبرى المشاه.

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