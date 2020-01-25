شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : شركات قطاع الأعمال تفتقد استخدام الكمبيوتر ولا شركة لديها ربط إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام ، أن الأغلبية العظمى من الشركات التابعة كانت تفتقد وجود أجهزة كمبيوتر ،و كانت معظمها تعتمد على الأنظمة اليدوية .

وقالت المصادر، لـ " الخليج 365" أن نحو 100 شركة من بين 118 شركة قطاع أعمال عام لم تكن تمتلك أجهزة كمبيوتر الا فى المقرات الرئيسية ، و منذ 29 نوفمبر 2019 ، تبنى وزير قطاع الأعمال العام الجديد ، مبادرة للقضاء تماما على التعاملات الورقية فى الشركات ، وتم طرح أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط للتحول الرقمي في شركاتها التابعة، بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات ورفع كفاءة الإنتاج تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للتحول الرقمي للمؤسسات العامة بالدولة وحرصا على استغلال موارد الشركات بالشكل الأمثل.

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وبحسب ما أعلنته الوزارة تم اختيار تكنولوجيا من شركتي "ساب" و"مايكروسوفت" لإدارة موارد 60 شركة وقابضة، وتشمل تخطيط وإدارة موارد الشركات في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الموارد البشرية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الإنتاج، وكان تم طرح مناقصة عالمية في شهر أغسطس الماضي لاختيار تكنولوجيا لإدارة موارد الشركات (ERP) واختيار متكاملي الخدمة لتنفيذ المشروع.