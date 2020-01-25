شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 751.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 2.9 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 4.4 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة سبيد ميديكال، بحجم تداول بلغ 611.7 ورقة، وبقيمة 1.1 مليون جنيه.

وجاءت شركتا المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الدولية للثلج الجاف-ديفكو2، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 8146 ورقة بقيمة 4269 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 10 ورقة بقيمة 17 جنيه للثانية.

و تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.7 مليار جنيه إلى 391.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.5 مليار جنيه إلى 204.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 600.3 مليار جنيه إلى 595.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، فيما صعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 5.6%.

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وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13728.09 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 534.01 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.56% مغلقًا عند مستوى 1383.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 15772.76 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.69% ليغلق عند مستوى 526.62 نقطة.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 12.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.