شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برامج لجنة المكاتب الاستشارية الهندسية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مجلس إدارة غرفة محافظة الأحساء أمس الأول، أهداف وبرنامج عمل لجنة مكاتب الاستشارات الهندسية التي جرى استحداثها بالغرفة مؤخرا وتشكيلها في ظهورها الأول، إيذانا ببدء أعمال ونشاطات اللجنة لخدمة القطاع والإسهام في تطوير أداء وكفاءة عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، وترقية وتحسين بيئة عملها بما يوائم المتطلبات والاحتياجات التنموية والعمرانية ورفع جودة وتنافسية مخرجات المكاتب الهندسية بالأحساء.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة أمس، تسمية م.عبدالله العرفج رئيسا، وم.خالد بن فهد الصرعاوي نائبا للرئيس، ود.م. علي الجوف ممثلا للجنة في مجلس الغرف السعودية، واطمأن المجلس على جميع مراحل تأسيس وإطلاق اللجنة وإجراءات الترشيح، وحتى عقد اجتماعها الأول وتسمية أعضائها، متطلعا إلى مساهمتها في تنمية قطاعات الأعمال في ظل التطور الاقتصادي والتوسع العمراني بالمنطقة، فيما أكد اهتمامه بتعزيز دورها لرفع كفاءة وتنافسية القطاع وتعزيز مساهمته في تنمية الفرص الاستثمارية بالسوق المحلي بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.

وقال أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ، إن اللجنة تتكون من 9 أعضاء، بالإضافة إلى الرئيس ونائبه وممثلها بمجلس الغرف السعودية، مبينا أن ترشيحهم واختيارهم جاء حسب الشروط المنصوص عليها في لائحة اللجان التنفيذية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، منوها بترحيب المجلس والأمانة بمبادرات وجهود اللجنة لخدمة وتطوير القطاع ومواجهة التحديات التي تواجهه.

من جانبهم، اتفق أعضاء اللجنة في أول اجتماع لهم، أن يعملوا على تطوير وخدمة قطاع المكاتب الاستشارية الهندسية بالأحساء بأسلوب علمي ومهني احترافي، وتحسين أداء المهنة وتمكين المهندسين والمهندسات والمؤسسات الهندسية، ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار بما يواكب وتيرة التسارع الكبير في العلوم والتطبيقات الهندسية والتكنولوجية.

واشتملت الأهداف المبدئية التي اعتمدتها اللجنة على تعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري الهندسي من الناحية الاحترافية والمهنية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون بين المكاتب الهندسية واللجنة وقطاعات الأعمال ومجتمع الأحساء، والمساهمة في تنظيم السوق الاستشارية الهندسية لترقية الأداء وتحقيق المنافسة العادلة، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع، إضافة إلى دعم جهود ومبادرات توطين العمل الاستشاري الهندسي. يُشار إلى أن اللجنة الجديدة هي اللجنة القطاعية الثامنة عشرة بالغرفة، انضمت إلى 17 لجنة قطاعية أخرى بالدورة العاشرة الحالية (1438 - 1442هـ)، تعمل على خدمة وتنمية مختلف قطاعات الأعمال في الأحساء.