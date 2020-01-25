شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «المهندسين» و«أرامكو» في التدريب والتأهيل والان نبدء بالتفاصيل

بحثت الهيئة السعودية للمهندسين مع شركة أرامكو السعودية أوجه التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات على رأسها: التدريب والتأهيل والاستفادة من عملاق النفط العالمي في نظام إدارة التدريب «LMS»، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الهيئة، كما تم الاتفاق على تحديد ممثلين في كلتا الجهتين لمتابعة إنجاز المهام والإشراف عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع شركة أرامكو؛ للتباحث في أهم المواضيع المشتركة، كما جرى خلال الاجتماع الاطلاع على عدد من مواقع الشركة؛ لمعرفة أبرز الجهود المبذولة وأحدث التقنيات المستخدمة، إذ استقبل رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بالمنطقة الشرقية المهندس أمين الناصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني، ونائب الرئيس المهندس حسين الشمري، وعضو مجلس الإدارة المهندس سالم الهريش، والأمين العام المهندس فرحان الشمري، وعددا من مسؤولي الهيئة.

وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس سعد الشهراني: إنه جرى خلال الاجتماع التعريف بالهيئة السعودية للمهندسين ونشأتها، ومهامها وأهدافها، والخطة الإستراتيجية وأبرز مرتكزاتها، بالإضافة إلى نظام مزاولة المهن الهندسية ومدى أهميته، والاختبارات المهنية للمهندسين والفنيين.

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ونوّه الشهراني بأنه جرى التباحث في أهم المواضيع المشتركة بالقطاع الهندسي، والنقاش حول الاختبارات المهنية، وأهميتها ومدى فاعليتها في تطوير المهندسين السعوديين، ورفع كفاءتهم في القطاع الهندسي، مؤكدا أهمية العمل بتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية والاعتماد المهني.

وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد الشهراني الدعوة لاستضافة رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر، بأمسية هندسية في الرياض ضمن الفعاليات الدورية التي تنظمها هيئة المهندسين، كما قدم الدعوة لأرامكو للمشاركة في المؤتمر الهندسي الدولي الثاني والمزمع إقامته في شهر مارس 2020 ومشاركة أحد كبار مسؤولي أرامكو السعودية ليكون متحدثا رئيسيا في نفس المؤتمر.

واختتم اللقاء بزيارة عدد من مراكز شركة أرامكو، مثل مركز التخطيط وجدولة إمدادات النفط OSPAS ومركز محاكاة استكشاف واستخراج النفط ومركز الثورة الصناعية الرابعة، واختتمت الزيارة لمركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمي (إثراء) للاطلاع على أبرز الجهود التي تقدمها الشركة، وأحدث التقنيات المستخدمة في عدد من المجالات. وفي ختام الزيارة قامت الهيئة بتكريم المهندس أمين الناصر، وعدد من النواب وكبار المديرين التنفيذيين؛ لما قدموه من دعم ولدورهم البارز في دعم القطاع الهندسي.