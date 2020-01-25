شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % تراجعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.

وانخفض المعدن الثمين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار. وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية أمس الأول، الذي قال إن فيروسا جديدا في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.

لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، وهو فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.

وأظهرت بيانات أمس الأول أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة للبطالة ارتفع أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

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كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط إذ يحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قرب أعلى مستوى في شهر، الذي بلغه في الجلسة السابقة بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة أمس الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2446.48 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، لينخفض بنحو 1.3%.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بنسبة 1.1%، بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولار، وينخفض 1.5% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.