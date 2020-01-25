شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس بنك للمنشآت الصغيرة وتطوير الحلول التمويلية والان نبدء بالتفاصيل

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة م.صالح الرشيد، عن 25 مبادرة ترتكز عليها إستراتيجية الهيئة منها 9 مبادرات محورية شملت تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الحلول التمويلية، إضافة إلى تطوير التجارة الإلكترونية وبناء القدرات للمنشأة الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تحسين البيئة التنظيمية، فضلا عن تطوير الامتياز التجاري وإنشاء مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال توقيع «منشآت» اتفاقية تعاون مع غرفة جدة لتمكين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المستهدفة لمحافظة جدة، إن من ضمن المبادرات تطوير المنشآت المليارية ودعم المنشآت سريعة النمو وتعزيز ثقافة ريادة العمل.

واستعرض الرشيد أهم منجزات منشآت 2019 في 5 مجالات شملت تسهيل الأعمال، ومجال دعم الأعمال، ومجال تعزيز الطلب، ومجال الابتكار وتبني التقنية، ومجال التعليم والتدريب.

وأضاف: إن مجال تسهيل الأعمال شهد تطورا، فقد سجلت المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال تقدما ملحوظا جعلها تحتل المرتبة 62 في عام 2019، وأسهم توظيف السعوديين في المنشآت المستفيدة من مبادرة التأشيرات عبر مبادرات وزارة العمل في عام 2019 بنحو 30 ألف مواطن، بينما تم استرداد الرسوم الحكومية في 2019 بما يقارب 904 ملايين ريال بنمو 679 % عن عام 2018 والذي بلغت فيه رسوم الاسترداد للمبالغ الحكومية نحو 116 مليون ريال، مشيرا إلى أن 1250 نشاطا متاحا لاستعادة رسوم العمالة في المؤسسات الصغيرة.

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وأوضح أنه فيما يختص في مجال دعم الأعمال، فقد بلغ عدد المستفيدين في 2019 من البرامج التدريبية التقليدية نحو 22000 مستفيد بنسبة نمو 270 %، بينما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإرشادية 9645 مستفيدا، في حين بلغ عدد المستفيدين في البرامج التدريبية الإلكترونية قرابة 101,852 مستفيدا.

ولفت إلى أنه في مجال تعزيز الطلب بلغ عدد المنشآت المتخرجة من برنامج طموح في عام 2019 قرابة 252 منشأة بزيادة 1300 % عن عام 2018، وبلغ عدد فرص الامتياز المتوفرة على المنصة قرابة 281 فرصة مقارنة بـ111 فرصة، وبلغت حصة المنشآت في المشتريات الحكومية قرابة 27 % وفي عام 2018 لم تتجاوز الـ 15% بنسبة نمو بلغت 80 %، أما المنشآت المستفيدة من خدمات مراكز الدعم فبلغت نحو 11036 منشأة بينما بلغت 1100 منشأة في عام 2018، وأما مبيعات الشركات في برنامج طموح للتجارة الإلكترونية في عام 2019 فبلغت 20 مليون ريال بنسبة نمو 186 % عن العام الذي يسبقه.

وشهد مجال الابتكار وتبني التقنية نموا في عدد المنشآت التي تبنت حلولا ابتكارية بنسبة 33 % في عام 2019 وبلغت 40 منشأة مقارنة بـ 30 منشأة في عام 2018، وتخرجت 98 منشأة من مسرعات «منشآت» المتخصصة بنمو 880 % عن عام 2018، كما بلغ عدد المسرعات المتخصصة 10 مسرعات في العام الماضي.

وفي مجال التعليم وثقافة التعليم، بلغ عدد المستفيدين من فعاليات ريادة الأعمال نحو 41481 مستفيدا في عام 2019 بنمو 185 % عن عام 2018 والذي بلغ عدد المستفيدين فيه 14562، وأقيمت 38 فعالية خاصة بالريادة الاجتماعية بنسبة زيادة 245 % عن عام 2018 والذي لم تتجاوز عدد الفعاليات فيه 11 فعالية، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من برنامج المسار الريادي 132 طالبا. وأشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بلوغ أعداد السجلات التجارية في جدة نحو 168954 سجلا تجاريا كانت أكثر القطاعات توظيفا لصالح نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وجاءت جدة ثاني مناطق المملكة من ناحية التوظيف، وبلغ عدد المنشآت في 2019 المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم 774 منشأة بنحو 79 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من مبادرة الإقراض غير المباشر 151 مليون ريال لـ 133 منشأة في عام 2019، وبلغت قيمة الكفالات الممنوحة للمستفيدين في محافظة جدة 954 مليون ريال للعام الماضي.