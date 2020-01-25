شكرا لقرائتكم خبر عن 0.5 % ارتفاعا في أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير بالأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا جديد في الصين أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية، فيما زادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.5% إلى 62.35 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.9% في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو 4%.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5% إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفض العقد 2% أمس الأول و4.6% في الأسبوع.

وتلقت الأسعار الدعم بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.