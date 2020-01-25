شكرا لقرائتكم خبر عن 0.5 % ارتفاعا في أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5% إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفض العقد 2% أمس الأول و4.6% في الأسبوع.
وتلقت الأسعار الدعم بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
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