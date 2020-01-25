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أسعار الصويا تنخفض للجلسة الثالثة على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي وسجلت خسائر أسبوعية هي الثانية على التوالي.


ولم تؤكد وزارة الزراعة الأمريكية بعد المشتريات الصينية وحجم الطلب من جانبها على السلع الزراعية منذ توقيع البلدين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.


وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت الصين بشراء سلع وخدمات من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار على مدار عامين، فيما ذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن حجم المشتريات سيكون 25 مليار دولار.

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ومن المتوقع مواجهة صادرات الصويا الأمريكية منافسة قوية من البرازيل حيث يستعد المزارعون في الدولة اللاتينية لحصاد ضخم.


وتعد الصين أكبر مستورد للصويا في العالم، وربما تتحول إلى البرازيل للحصول على احتياجاتها حال تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن.


وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% إلى 9.02 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، وسجلت السلعة الزراعية خسائر أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 9.09 دولار وأقل سعر عند 9.00 دولار.

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