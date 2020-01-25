شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض وسط قلق من ضريبة رقمية أوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الجمعة بفعل القلق السائد في القطاع التكنولوجي من إجراء أوروبي بفرض ضريبة رقمية على شركات من بينها صانعة "آيفون" و"فيسبوك" و"ألفابت" المالكة لـ"جوجل".



وذكرت "آبل" أن الخطط التي يناقشها الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا سوف تضر بالإبداع وستؤثر سلبا على التنافسية.



وكانت بروكسل قد كشفت عن إمكانية استهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية بضريبة رقمية، وهو أمر قابله رد من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتهديد بفرض رسوم جمركية ضد التكتل الأوروبي الموحد.

Advertisements



واتفقت الولايات المتحدة وفرنسا على تأجيل فرض ضريبة رقمية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى حين التوصل إلى اتفاق.



وسوف تعلن "آبل" في الأسبوع المقبل عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من عام 2019 حيث تشمل المبيعات من "آيفون" والأرباح والإيرادات.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.3% إلى 318.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 323.3 دولار وأقل سعر عند 317.5 دولار.