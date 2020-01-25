شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق على ارتفاع رغم استمرار أزمة طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول سهم "بوينج" إلى الارتفاع خلال تعاملات الجمعة متخلصا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك على الرغم من استمرار القلق من أزمة وقف طائرات "737 ماكس".



وكانت "بوينج" قد ذكرت بأنها لا تتوقع عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق مجددا قبل يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين مع استمرار اكتشاف المزيد من المشكلات التقنية.

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من جانبها، علقت وزيرة النقل الأمريكية "إيلين تشاو" خلال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي على أزمة "737 ماكس" قائلة إن الوزارة ليس بيدها عودة هذا الطراز للخدمة من عدمه، بل إن الأمر في يد وكالة الطيران الفيدرالية.



من ناحية أخرى، قررت "بوينج" خفض إنتاجها من طائرات "787 دريملاينر" إلى 12 طائرة شهريا من 14 طائرة وسط توقعات بأن تكون أزمة "737 ماكس" على أعمال الشركة.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1.7% إلى 323 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 326.2 دولار وأقل سعر عند 312.5 دولار.