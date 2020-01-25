شكرا لقرائتكم خبر عن «فيروس الصين» يكبد «برنت» أسوأ خسارة أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل
وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 60.69 دولار للبرميل، منخفضا 1.35 دولار بما يعادل 2.2 بالمائة. وهبط خام القياس العالمي 6.4 بالمائة هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ 21 ديسمبر 2018.
وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي على 54.19 دولار، حيث فقدت 1.4 دولار أو 2.5 بالمائة أمس ونزلت 7.4 على مدار الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ 19 يوليو.
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