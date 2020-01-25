أداء قوي لأسهم البنوك في أسبوع «ما قبل النتائج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استبق المستثمرون الأجانب والمؤسسات، نتائج الشركات المساهمة العامة لعام 2019، وقاموا بعمليات تجميع على عدد من الأسهم مركّزين على «القيادية» في البنوك التي تعد الأكثر صلابة من حيث الملاءة المالية والتوزيعات النقدية، في مقابل أداء سلبي للعقار.

وقاد «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» سوق دبي المالي للصعود في أسبوع بنسبة 0.34%، بينما صعد سوق العاصمة 1.27% بزعامة «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي».

ضخ المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب في سوقي أبوظبي، ودبي، الماليين مجتمعين نحو 360 مليون درهم كمحصلة شراء، وكانت حصة الأجانب (غير العرب) 262.6 مليون درهم، توزعت بواقع (201.1 مليون في دبي، و61.5 مليون في أبوظبي).

وشهد الأسبوع المنصرم إقبالاً ملحوظاً من قبل الأجانب (غير العرب) على «الإمارات دبي الوطني»، الذي ارتفعت ملكيتهم فيه بنسبة 0.24% إلى 15.15 مليون سهم خلال أسبوع.

وعلى الرغم من التوجه الشرائي هذا، إلا أن السيولة بقيت ضمن مستوياتها الضعيفة في أسبوع بلغ فيه إجمالي التداولات من حيث القيمة 1.58 مليار درهم، منها 982.4 مليون درهم في دبي، و597.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 701.94 مليون سهم، توزعت بواقع 557.6 مليون سهم في دبي، و144.34 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 15.6 ألف صفقة.



سوق أبوظبي



أضاف مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب أسبوعية جديدة عند مستوى 5244.68 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والتأمين والطاقة والسلع والخدمات والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.26% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.93%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.94%، بالرغم من تراجع «أبوظبي التجاري» 1.72%.

وزاد قطاع الطاقة 0.43% نتيجة زيادة «دانة غاز» 0.76%، و«طاقة» 0.21%، مع استقرار «أدنوك للتوزيع»، من دون تغيير.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.81% بعد انخفاض «الدار» 0.9%، في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.44%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.34% مع نزول «الواحة كابيتال» 3.09%، بالرغم من ارتفاع «إشراق» 0.96%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.24% إثر انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.



سوق دبي



من جهته، وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2838 نقطة، بفضل الدعم الرئيسي من قطاع البنوك إلى جانب الاستثمار والنقل، في مقابل تراجع قطاع العقار.

وزاد قطاع البنوك 1.3% بفعل ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.09%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.84%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.5% بعد صعود «دبي للاستثمار» 3.03%، في مقابل نزول «شعاع كابيتال» 2.41%، و«سوق دبي المالي» 1.99%. وارتفع قطاع النقل 2% مع ارتفاع «أرامكس» 4.87%، و«الخليج للملاحة» 3.33%، بالرغم من نزول «العربية للطيران» 0.62%.

وعلى العكس، هبط قطاع العقار قرب 2% تحت تأثير هبوط «إعمار العقارية» 1.68%، و«إعمار مولز» 2.14%، و«إعمار للتطوير» 1.29%، و«أرابتك» 6.61%، و«الاتحاد العقارية» 10.3%، و«داماك» 2.2%، في مقابل ارتفاع وحيد ل«ديار» بنسبة 0.82%.



توجه السيولة

Advertisements



وكان أكبر الأسهم استقطاباً للسيولة الأسبوعية في سوق دبي، «الإمارات دبي الوطني» مسجلاً 273.12 مليون درهم، ومغلقاً عند 13.85 درهم، تلاه «إعمار العقارية» ب155.97 مليون درهم، وأقفل عند 4.1 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 155.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.86 درهم.

وفي ما يتعلق بالتداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «أبوظبي التجاري» ب143.4 مليون درهم، مغلقاً عند 7.99 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 107.2 مليون درهم، وأقفل عند 15.88 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بلغت 91.7 مليون درهم، ليغلق عند 5.81 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وجاء في مقدمة الرابحين في سوق دبي خلال أسبوع «المدينة للتمويل» بارتفاعه 7.88% ليغلق عند 0.178 درهم، تلاه «أرامكس»، الذي أغلق عند 3.66 درهم، ثم «دي إكس بي»، وصعد 4.4% إلى 0.19 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «الاتحاد العقارية» مغلقاً عند 0.209 درهم، ثم «بنك المشرق»، وهبط 8.57% إلى 70.4 درهم، تلاه «أرابتك» بإغلاقه عند 1.13 درهم.

وسجل «العالمية القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 47.89% مغلقاً عند 10.5 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن»، بصعوده 34.78% إلى 2.17 درهم، ثم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنموه 12.41% وأغلق عند 1.63 درهم.

وبالعكس، كان أكبر المتراجعين «بنك الاستثمار» بنسبة 18.68% مغلقاً عند 0.74 درهم، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت»، وانخفض 4.71% إلى 0.849 درهم، ثم «بنك أم القوين الوطني»، بتراجعه 4.04% عند 1.9 درهم.



تداولات الجنسيات



وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 244.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.71 مليون درهم محصلة شراء العرب، و34.47 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و201.1 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 244.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 115.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 1.9 مليون درهم محصلة شراء العرب، و52 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و61.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 115.4 مليون درهم محصلة بيع.



المؤسسات



واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 58 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.14 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و36.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 58 مليون درهم محصلة بيع، منها 21.14 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و36.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.