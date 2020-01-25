5.8 % النمو المتوقع لاقتصاد مصر في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/‏ حزيران و5.9% في 2020-2021 - في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل ثلاثة أشهر.

يتماشى متوسط توقعات 20 اقتصادياً استُطلعت آراؤهم في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير/‏ كانون الثاني مع نمو بين 5.8% و5.9% تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020. ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.6% في 2018-2019.

كان المحللون توقعوا في أكتوبر/‏ تشرين الأول أن ينمو الاقتصاد 5.5% فقط في 2019-2020 و5.7% في 2020-2021.

وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة «نتوقع زيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات» ما يفسر النظرة الأكثر تفاؤلاً.

Advertisements

تدعم الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بانتعاشة في السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثاً.

لكن مؤشر آي.إتش.إس ماركت مصر لمديري المشتريات يشير إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو/‏ تموز.

وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في ستة أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.

كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر/‏ تشرين الثاني يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية.

(رويترز)