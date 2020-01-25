شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لمخزونات الخام الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت في حين زاد مخزون البنزين.
وهبطت مخزونات الخام 405 آلاف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يناير/كانون الثاني إلى 428.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 961 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 116 ألف برميل يومياً. ونزل معدل تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي. (رويترز)
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