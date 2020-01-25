شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون درهم جوائز أسبوع جمارك دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت جمارك دبي، عن جوائز فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثالث، والتي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 26 إلى30 الجاري تحت شعار «جمارك دبي محرك الاستدامة»، حيث سيتم السحب على 216 جائزة بقيمة 500 ألف درهم.

وتنوعت جوائز هذا العام بين جوائز مالية وعينية ومنها 5 سيارات موديل 2020 و35 هاتفاً ذكياً و55 قسيمة مشتريات قيمة كل قسيمة 1000 درهم، بالإضافة إلى التلفزيونات والدراجات والأجهزة الذكية.

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